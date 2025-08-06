Ключевые моменты

В Одессе разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивные операции;

Цена за «услуги» дельцов стартовала от 4 тысяч долларов;

Нарушителям сообщено о подозрении. Им грозит до восьми лет заключения.

По данным следствия, мужчина с медицинскими связями и женщина, представлявшая себя юристом, направляли клиентов к врачу-травматологу, который оформлял ложные диагнозы, проводил мнимые хирургические вмешательства, а затем выдавал поддельные медицинские документы.

Шрамы от операций должны были убедить военно-врачебные комиссии в наличии серьёзных заболеваний.

Стоимость «услуг» начиналась от 4000 долларов, которые распределялись между участниками схемы.

Травматолога задержали на рабочем месте во время подготовки ко второй операции, оцененной в 7000 долларов, а его пособников — по дороге за новыми клиентами.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ. Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал меры пресечения:

Врачу — арест без права залога;

Женщине — залог 2 млн грн;

Мужчине — залог 500 тыс. грн.

Следствие продолжается: правоохранители проверяют других мужчин, которые могли воспользоваться подобной схемой.

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