Блокировка счетов за долги: как происходит и что делать ответили в банке

С 6 мая 2023 года банки могут блокировать наши счета за долги согласно новому закону. Даже если это долг в 100 гривен. Кому могут заблокировать банковские счета и что делать, если это произошло?

За разъяснениями положений нового закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения» № 3048-IX от 11 апреля 2023 года мы обратились в несколько банков. Откликнулась пресс-служба «Укргазбанка».

— Могут ли заблокировать банковский счет, если долг не превышает 200-500 гривен, то есть он минимальный?

— Счет должника блокируется на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет.

— Должны ли банки сообщать клиенту о блокировке счета заранее, или законом это не предусмотрено?

— Уведомление клиента об аресте счета не предусмотрено.

— Если клиент банка — должник и находится за границей, то что ему нужно делать, чтобы карточку разблокировали?

— Клиент должен обратиться в Украине к государственному (частному) исполнителю с заявлением, где будет указан номер счета, который нужно разблокировать. Заявление может быть подано в бумажной форме (лично или через средства почтовой связи) или в электронной форме с соблюдением требований, установленных Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

— Могут ли заблокировать пенсионную карточку и куда обращаться пенсионеру, чтобы ее разблокировать?

— Снятие ареста с денежных средств осуществляется на основании документа, который должен прислать в банк государственный (частный) исполнитель.

Вместе с тем, согласно закону, в период действия военного положения, предусмотрено прекращение обращений взыскания (то есть не накладывается арест) на пенсию, стипендию (кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения, и решений, если должниками являются граждане рф). Если все же арест наложили, необходимо обращаться к государственному (частному) исполнителю.

— Если человек рассчитался с долгом и предъявит в банк документы, подтверждающие это, может ли банк самостоятельно разблокировать карту?

— Нет. Снятие ареста со средств производится только на основании соответствующего документа. Прежде всего клиент должен урегулировать вопрос о снятии ареста со счета с государственным (частным) исполнителем. После получения постановления от государственного (частного) исполнителя о снятии ареста банк разблокирует счет.

— Если у клиента счет в банке – последние деньги, а это могут быть и пенсионеры, и многодетные, разблокируют ли счет?

— Как уже отмечалось выше, снятие ареста осуществляется на основании соответствующего документа. При этом, согласно указанному выше закону, на период военного положения предусмотрено, что физические лица-должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут совершать расходные операции с текущего счета (пользоваться деньгами) на сумму в размере, который в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы (6700х2=13400 гривен). Обращение взыскания (наложение ареста) в пределах указанной суммы на таком счете не производится.

Выводы по блокировкам счетов за долги

Если у вас есть долги (за коммунальные услуги, неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения и другие) на любую сумму, ваш банковский счет могут заблокировать.

Во время действия военного положения пенсионные счета не должны блокировать. Если на вашу карту все же наложили арест, вам необходимо получить справку в банке, на что именно открывался счет, и справку в Пенсионном фонде, что именно этот счет используется для начисления пенсий. Эти документы следует направить исполнителю с просьбой снять арест. Формально все должно решиться в течение одного дня.

Если ваш банковский счет заблокирован, то вы можете обратиться с заявлением к исполнителю и снять арест с суммы в размере 13 400 гривен ежемесячно.

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