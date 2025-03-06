Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

По традиции на въезде к пляжу установлен шлагбаум, перекрывающий автомобилям въезд, однако платить отныне придется 50 гривен в час. Для сравнения — в прошлом году сумма составляла 30 гривен.

Отметим, установка шлагбаумов, перекрывающих автомобилям въезд к морю, вполне привычный и традиционный бизнес в Одессе. Часто такие попытки пресекали местные активисты.

Добавим, в Украине доступ к морю для всех граждан — свободный. Об этом говорится в статье 13-й Конституции Украины, 60-й и 62-й статьях Земельного кодекса Украины и в 88-й статье Водного кодекса.

Но бросать машину в любом удобном для вас месте, а тем более в зеленой зоне, нельзя. Ее можно оставлять согласно Правилам дорожного движения, в том числе на специально отведенных местах — парковках или стоянках. Так вот — плату, по закону, могут брать только за услуги парковки, а не за проезд под шлагбаумом как таковым. При этом въезд на парковку или стоянку, как правило, им оборудуется.