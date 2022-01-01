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На одесской Молдаванке – кладбище непроданных елок (фото)

На одесской Молдаванке – кладбище непроданных елок (фото)

В Одессе на Молдаванке продавцы новогодних елок просто бросили посередине улицы свой ставший теперь ненужным товар.

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Об этом сообщил директор коммунального предприятия «ЖКС «Хмельницкий» Александр Новицкий, сопроводив свой пост в Facebook соответствующим фото.

«Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья… Вывозим в промышленных масштабах…»,

– написал Новицкий.

Непроданные елки на Молдаванке2

Напомним, ранее вице-мэр Дмитрий Жеман заявлял, что все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев, и что выйдя улицы города сегодня, 1 января, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли.

Также в мэрии сообщили, что в этом году в Одессе продолжится акция по сбору новогодних деревьев в обмен на конфеты, и обнародовали адреса площадок для сбора «отработавших» елок.

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Фото с Facebook-страницы Александра Новицкого

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Редакция ПРОФИЛЬ

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