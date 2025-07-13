Ключевые моменты:
- В Одессе на постаменте бывшего памятника Екатерине II появился баннер с изображением Демьяна Ганула;
- На плакате Ганула назвали «националистическим символом современной Одессы»;
- Ранее Демьян Ганул активно выступал за демонтаж памятника Екатерине II;
- Активиста застрелили в центре Одессы 14 марта 2025 года;
- Памятник Екатерине II был официально демонтирован в декабре 2022 года по решению городского совета.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
«Демьян Ганул – националистический символ современной Одессы», – гласит надпись на плакате.
При этом авторы плаката добавили, что небезызвестного активиста убили, «потому что боятся».
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Ранее, еще до того как памятник российской императрице Екатерине II демонтировали, Демьян Ганул настойчиво призывал к сносу этого маркера «русского мира», придя к памятнику с гранатометом.
Напомним, Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта в центре Одессы. Подозреваемого в совершении преступления задержали в тот же день – им оказался дезертир Сергей Шалаев, бывший командир механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.
Памятник Екатерине II демонтировали в ночь на 29 декабря 2022 года согласно решению сессии городского совета. Монумент передали на временное хранение в Одесский художественный музей. Тогда же снесли и памятник русскому полководцу Александру Суворову.