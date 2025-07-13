Ключевые моменты:

В Одессе на постаменте бывшего памятника Екатерине II появился баннер с изображением Демьяна Ганула;

На плакате Ганула назвали «националистическим символом современной Одессы»;

Ранее Демьян Ганул активно выступал за демонтаж памятника Екатерине II;

Активиста застрелили в центре Одессы 14 марта 2025 года;

Памятник Екатерине II был официально демонтирован в декабре 2022 года по решению городского совета.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

«Демьян Ганул – националистический символ современной Одессы», – гласит надпись на плакате.

При этом авторы плаката добавили, что небезызвестного активиста убили, «потому что боятся».

Ранее, еще до того как памятник российской императрице Екатерине II демонтировали, Демьян Ганул настойчиво призывал к сносу этого маркера «русского мира», придя к памятнику с гранатометом.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта в центре Одессы. Подозреваемого в совершении преступления задержали в тот же день – им оказался дезертир Сергей Шалаев, бывший командир механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Памятник Екатерине II демонтировали в ночь на 29 декабря 2022 года согласно решению сессии городского совета. Монумент передали на временное хранение в Одесский художественный музей. Тогда же снесли и памятник русскому полководцу Александру Суворову.