7 июля

Горсад в эти жаркие дни становится сценой под открытым небом:

Концерт в Горсаду

8 июля

В одесских кафешках утверждают, что сладкие деньги вкусные:

Сладкие деньги

9 июля

На фасаде Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василько установили мемориальную доску в честь народного артиста Украины, Праведника народов мира Генриха Осташевского:

Фото дня в Одессе

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10 июля

Привоз: главное, чтобы дыни были «слотки»:

Дыни на Привозе

11 июля

Дом с орлом-гигантом на улице Конной получил обновленные аутентичные двери:

Обновленные двери

 

12 июля

Июльская жаркая Дерибасовская:

Жаркая Дерибасовская

13 июля

Сейчас хозяйка из магазина вернется. Что-то вкусненькое принесет…

Одесские песики

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