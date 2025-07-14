7 июля
Горсад в эти жаркие дни становится сценой под открытым небом:
8 июля
В одесских кафешках утверждают, что сладкие деньги вкусные:
9 июля
На фасаде Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василько установили мемориальную доску в честь народного артиста Украины, Праведника народов мира Генриха Осташевского:
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10 июля
Привоз: главное, чтобы дыни были «слотки»:
11 июля
Дом с орлом-гигантом на улице Конной получил обновленные аутентичные двери:
12 июля
Июльская жаркая Дерибасовская:
13 июля
Сейчас хозяйка из магазина вернется. Что-то вкусненькое принесет…
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