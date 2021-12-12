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«Они золотые?!»: почем живые елочки в центре города?

«Они золотые?!»: почем живые елочки в центре города?

 Традиционного елочного базара у Нового рынка пока нет, а вот елочки там в продаже уже появились. Пока совсем немного. Это сосны. Да еще и с деревянным основанием. Сколько стоят?

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— Они у вас что, золотые?! — возмутился одессит, узнав о цене «средненькой» по размеру (600 гривен).

Кто-то тут же ответил:

— Я читал, что первые елки в городе еще и дороже продают.

Да, еще и дороже. «Одесская жизнь» сообщала о стоимости первых живых елочек в этом году — от тысячи гривен и выше.

Самая же дорогая (и самая высокая) у Нового рынка, как мы узнали, стоит 800 гривен, самая маленькая — 200.

— А откуда эти елки? И почему вот эта уже пожелтевшая? С прошлого года осталась? — интересуется другой одессит

Торгующий елками тут же посоветовал «пойти пошутить в другом месте».

На предложение еще одного потенциального покупателя «дождаться, пока откроется настоящий елочный базар», сразу же последовал совет от другого покупателя: «Думаете, будет дешевле? Не будет! Все подорожало!».

Кстати, а сколько первые сосны у Нового рынка стоили в прошлом году? В декабре прошлого года «Одесская жизнь» сообщала об этом. Все тоже зависело от размера. Первые сосны стоили от 200 до 1000 гривен. Встречались (но больше как редкость) и по 1200 гривен…

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Фото Марии Котовой

 

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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