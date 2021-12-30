Елки в обмен на конфеты: где в Одессе будут принимать отслужившие свое новогодние деревья

В наступающем году в Одессе продолжится акция по сбору новогодних елок в обмен на конфеты.

Как сообщили в Одесском горсовете, уже 1 января 2022 года во всех районах Одессы заработают специальные площадки для сбора «отработавших свое» новогодних деревьев.

Обмен елок на сладости неплохо прижился в Одессе

Как сообщили в горсовете, непосредственно в первый день нового года елки можно будет сдать в пункты приема с 14:00 до 15:00 часов. А со 2 января площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 в выходные.

«Традиционно каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок. Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива отлично работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера»,

– рассказали в мэрии.

Все хвойные, которые одесситы сдадут в пункты приема, впоследствии будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП «Горзелентрест».

Где в Одессе можно сдать елку – адреса пунктов приема

Также горсовет обнародовал адреса площадок для сбора елок:

КП «ЖКС «Фонтанский»

ул. Малая Арнаутская, 7;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8А;

ул. Пироговская, 3;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая, 46А.

КП «ЖКС «Порто-Франковский»

пр. Александровский, 4;

ул. Канатная, 19/21;

ул. Большая Арнаутская, 18;

пр. Александровский, 27;

ул. Кутузакия, 28;

ул. Десятого апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4.

КП «ЖКЗ «Вузовский»

ул. Шишкина, 52/2А;

пр. Небесной Сотни, 4;

ул. Героев Крут, 3;

ул. Варненская, 5/2;

пр. Адмиральский, 9.

КП «ЖКС «Черноморский»

ул. Академика Глушко, 22А;

ул. Академика Королева, 63А;

пр. Небесной Сотни, 83;

ул. Академика Глушко, 1В;

ул. Ильфа и Петрова, 27;

ул. Архитекторская, 24.

КП ЖКС «Хмельницкий»

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Богдана Хмельницкого, 64.

УК «Сервис плюс»

ул. Космонавтов, 68;

пр. Адмиральский, 10;

ул. Академика Филатова, 29Б;

ул. Генерала Петрова, 76;

пр. Гагарина, 23/5.

КП ЖКС «Пересыпский»

ул. Дальневосточная, 6;

ул. Атамана Чепиги, 9.

УК «Суворовский»

ул. Высоцкого, 23;

ул. Академика Заболотного, 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская, 67;

ул. Черноморского казачества, 167.

Ранее вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что в Одессе решили продолжить начатую несколько лет назад и хорошо зарекомендовавшую себя инициативу – менять новогодние елки на сладости.

Кроме того, Жеман заверил, что выйдя 1 января улицы города, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли, так как все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев.

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Фото Ивана Мягченкова и Марины Анимуцкой