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Елки в обмен на конфеты: где в Одессе будут принимать отслужившие свое новогодние деревья

Елки в обмен на конфеты: где в Одессе будут принимать отслужившие свое новогодние деревья

В наступающем году в Одессе продолжится акция по сбору новогодних елок в обмен на конфеты.

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Как сообщили в Одесском горсовете, уже 1 января 2022 года во всех районах Одессы заработают специальные площадки для сбора «отработавших свое» новогодних деревьев.

Обмен елок на сладости неплохо прижился в Одессе

Как сообщили в горсовете, непосредственно в первый день нового года елки можно будет сдать в пункты приема с 14:00 до 15:00 часов. А со 2 января площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 в выходные.

«Традиционно каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок. Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива отлично работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера»,

– рассказали в мэрии.

Все хвойные, которые одесситы сдадут в пункты приема, впоследствии будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП «Горзелентрест».

Где в Одессе можно сдать елку – адреса пунктов приема

Также горсовет обнародовал адреса площадок для сбора елок:

КП «ЖКС «Фонтанский»

  • ул. Малая Арнаутская, 7;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8А;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Педагогическая, 46А.

КП «ЖКС «Порто-Франковский»

  • пр. Александровский, 4;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. Большая Арнаутская, 18;
  • пр. Александровский, 27;
  • ул. Кутузакия, 28;
  • ул. Десятого апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4.

КП «ЖКЗ «Вузовский»

  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • пр. Небесной Сотни, 4;
  • ул. Героев Крут, 3;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • пр. Адмиральский, 9.

пункты елок, приемщица

КП «ЖКС «Черноморский»

  • ул. Академика Глушко, 22А;
  • ул. Академика Королева, 63А;
  • пр. Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Глушко, 1В;
  • ул. Ильфа и Петрова, 27;
  • ул. Архитекторская, 24.

КП ЖКС «Хмельницкий»

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64.
  • УК «Сервис плюс»
  • ул. Космонавтов, 68;
  • пр. Адмиральский, 10;
  • ул. Академика Филатова, 29Б;
  • ул. Генерала Петрова, 76;
  • пр. Гагарина, 23/5.

КП ЖКС «Пересыпский»

  • ул. Дальневосточная, 6;
  • ул. Атамана Чепиги, 9.

УК «Суворовский»

  • ул. Высоцкого, 23;
  • ул. Академика Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

пункт приема елок

Ранее вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что в Одессе решили продолжить начатую несколько лет назад и хорошо зарекомендовавшую себя инициативу – менять новогодние елки на сладости.

Кроме того, Жеман заверил, что выйдя 1 января улицы города, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли, так как все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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