Елки в обмен на конфеты: где в Одессе будут принимать отслужившие свое новогодние деревья

В наступающем году в Одессе продолжится акция по сбору новогодних елок в обмен на конфеты.
Как сообщили в Одесском горсовете, уже 1 января 2022 года во всех районах Одессы заработают специальные площадки для сбора «отработавших свое» новогодних деревьев.
Обмен елок на сладости неплохо прижился в Одессе
Как сообщили в горсовете, непосредственно в первый день нового года елки можно будет сдать в пункты приема с 14:00 до 15:00 часов. А со 2 января площадки будут работать с 9:00 до 16:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 в выходные.
«Традиционно каждый, кто принесет елку на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок. Как показал опыт прошлых лет, такая инициатива отлично работает и многие одесситы с удовольствием несут елки в специально оборудованные места, а не просто бросают во дворе возле контейнера»,
– рассказали в мэрии.
Все хвойные, которые одесситы сдадут в пункты приема, впоследствии будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП «Горзелентрест».
Где в Одессе можно сдать елку – адреса пунктов приема
Также горсовет обнародовал адреса площадок для сбора елок:
КП «ЖКС «Фонтанский»
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8А;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46А.
КП «ЖКС «Порто-Франковский»
- пр. Александровский, 4;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. Большая Арнаутская, 18;
- пр. Александровский, 27;
- ул. Кутузакия, 28;
- ул. Десятого апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4.
КП «ЖКЗ «Вузовский»
- ул. Шишкина, 52/2А;
- пр. Небесной Сотни, 4;
- ул. Героев Крут, 3;
- ул. Варненская, 5/2;
- пр. Адмиральский, 9.
КП «ЖКС «Черноморский»
- ул. Академика Глушко, 22А;
- ул. Академика Королева, 63А;
- пр. Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Глушко, 1В;
- ул. Ильфа и Петрова, 27;
- ул. Архитекторская, 24.
КП ЖКС «Хмельницкий»
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Богдана Хмельницкого, 64.
- УК «Сервис плюс»
- ул. Космонавтов, 68;
- пр. Адмиральский, 10;
- ул. Академика Филатова, 29Б;
- ул. Генерала Петрова, 76;
- пр. Гагарина, 23/5.
КП ЖКС «Пересыпский»
- ул. Дальневосточная, 6;
- ул. Атамана Чепиги, 9.
УК «Суворовский»
- ул. Высоцкого, 23;
- ул. Академика Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
Ранее вице-мэр Дмитрий Жеман сообщил, что в Одессе решили продолжить начатую несколько лет назад и хорошо зарекомендовавшую себя инициативу – менять новогодние елки на сладости.
Кроме того, Жеман заверил, что выйдя 1 января улицы города, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли, так как все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев.
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Фото Ивана Мягченкова и Марины Анимуцкой