На старой одесской улице ожила предновогодняя сказка (фоторепортаж)

Снег валит второй день подряд, и одесситы уже назвали все происходящее «разбушевавшейся стихией». Стихия не стихия, а вот улицы города превратились в настоящую сказку. И все кажется сказочным уже хотя бы потому, что снег нам всем напомнил, что Нового года осталось всего ничего.

Вот и поспешили мы на елочный базар на Конной, чтобы запечатлеть, как сказка воплотилась в жизнь, то есть ожила, потому как елки собрались здесь чуть ли не со всей Украины, а снег их так украсил, что глаз не оторвать.

Да, это «всего лишь» одесский елочный базар, и здесь наблюдается оживление, потому как самое время покупать елку (тем, конечно, кто предпочитает живую).

Что касается цен, то елки-пихты-сосны, ветки и веночки по сравнению с началом торговли заметно подешевели. Торг по-прежнему уместен. На моих глазах женщина приобрела целую пушистую охапку пихтовых веток (девять штук) за 20 гривен.

Особая радость здесь детям: увидеть елку в снегу – это, в общем, для Одессы редкость, а когда такое хвойное изобилие, которое снег сделал еще и волшебно-красивым, – так и подавно.

Дети здесь словно попадают на долгожданный новогодний праздник. А тут еще родители интересуются, какую же зеленую чудесницу выбрать, чтобы принести эту красоту домой.

– Берем эту, эту и вон ту, – заявляет ребенок, услышав вопрос.

Родители поясняют, что «так не получается, нам всего одну», а малыш тем временем уже побежал к другим елкам, тоже заснеженным красавицам, любуется, трогает холодные иголочки…

– Иду на Новый рынок, времени немного, надо многое купить, ну а как тут не прогуляться, не полюбоваться? – говорит одесситка своей знакомой.

В самом деле, ну как ту не прогуляться, не надышаться этой воздушно-хвойной «микстурой» в снегу, не порадоваться увиденному?

И как не удивиться? На старой-старой одесской улице ожил хвойный лес, собранный со всей Украины (и даже Дании), превратив ее в ожившую предновогоднюю сказку…

А как все это выглядит – в нашем фоторепортаже:

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