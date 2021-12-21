В центре Одессы можно попасть в хвойный лес (фото)

Предновогодние дни – это всегда немного сказочно. Или просто удивительно. Ну в самом деле, стоит только присмотреться, как на глазах меняется уличное убранство. А эти елочные базары! Подумать только: сейчас в центре города, пройдясь по улице Конной, можно сразу очутиться в хвойном лесу, причем, таком, где доносятся елочные ароматы из Одесской области, Западной Украины и даже Дании.

Да, елочный базар на Конной в этом году уже разросся сразу на несколько кварталов, причем елки продают по обе стороны улицы. Только покупай!

Покупательского ажиотажа пока не наблюдается, а выбор, между тем, огромен. Сосны, пихты, «классические» ели. Елочные венки (украшенные и «просто так»), елочные ветки всех размеров, подставки металлические, деревянные в виде крестовин и овалов.

Елки чипированы. Что с ценами? Сразу отметим, что пихта из Дании, о которой мы сообщали, держится в цене от трех тысяч гривен.

Но «конкуренцию» им составили пихты из Западной Украины. Их цена в зависимости от размера и пушистости стартует от 150 гривен. Есть и по 1500 гривен. Но эти елки – для больших залов.

– Вот, берите красавицу! И украшать не надо! Тысяча гривен, – призывает продавец.

Сосна и в самом деле красавица – большая, стройная. А украшать не надо, потому что она с шишками. Привезена из Одесской области.

Цены на сосны – от 150 до 1200 гривен.

Не только сосны с шишками, но и другие елочки могут похвастаться природным украшением. Они обычно дороже своих «безшишечных» сестер.

«Классические» елки продают в диапазоне от 75 до 1200 гривен.

Елки сборные – веточки уложены в «целую» елочку и установлены на основу, обычно деревянную, – от 65 до 250 гривен.

Елочные рождественские веночки – от 30 до 250 гривен, в зависимости от украшения.

Хвойные ветки – в большом ассортименте. Порой они ничуть не хуже елок. Диапазон цен велик – от 30 до 150 гривен.

Подставки под елки металлические – от 25 до 50 гривен, деревянные в виде крестовины – от 50 до 75 гривен, округлые – от 60 до 100 гривен.

Одесситы прицениваются, раздумывают, чаще всего приходят к выводу, «что пока рановато покупать елку, ближе к Новому году подешевеют».

Кстати, как я успела отметить, торг на елочном базаре уместен. Елочку, за которую просили 300 гривен, на моих глазах сторговали за 250.

…Ну а хвойные ароматы с Конной разносятся и на соседние улицы. Ощущаются даже через маску.

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