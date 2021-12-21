Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы можно попасть в хвойный лес (фото)

В центре Одессы можно попасть в хвойный лес (фото)

Предновогодние дни – это всегда немного сказочно. Или просто удивительно. Ну в самом деле, стоит только присмотреться, как на глазах меняется уличное убранство. А эти елочные базары! Подумать только: сейчас в центре города, пройдясь по улице Конной, можно сразу очутиться в хвойном лесу, причем, таком, где доносятся елочные ароматы из Одесской области, Западной Украины и даже Дании.

Подписаться

Да, елочный базар на Конной в этом году уже разросся сразу на несколько кварталов, причем елки продают по обе стороны улицы. Только покупай!

Елочный базар на Конной4
Елочный базар на Конной6
Елочный базар на Конной12
Елочный базар на Конной13
Елочный базар на Конной14
Елочный базар на Конной16
Елочный базар на Конной17

Покупательского ажиотажа пока не наблюдается, а выбор, между тем, огромен. Сосны, пихты, «классические» ели. Елочные венки (украшенные и «просто так»), елочные ветки всех размеров, подставки металлические, деревянные в виде крестовин и овалов.

Елки чипированы. Что с ценами? Сразу отметим, что пихта из Дании, о которой мы сообщали, держится в цене от трех тысяч гривен.

Но «конкуренцию» им составили пихты из Западной Украины. Их цена в зависимости от размера и пушистости стартует от 150 гривен. Есть и по 1500 гривен. Но эти елки – для больших залов.

– Вот, берите красавицу! И украшать не надо! Тысяча гривен, – призывает продавец.

Сосна и в самом деле красавица – большая, стройная. А украшать не надо, потому что она с шишками. Привезена из Одесской области.

Елочный базар на Конной
Елочный базар на Конной5
Елочный базар на Конной10
Елочный базар на Конной11
Елочный базар на Конной20

Цены на сосны – от 150 до 1200 гривен.

Не только сосны с шишками, но и другие елочки могут похвастаться природным украшением. Они обычно дороже своих «безшишечных» сестер.

«Классические» елки продают в диапазоне от 75 до 1200 гривен.

Елки сборные – веточки уложены в «целую» елочку и установлены на основу, обычно деревянную, – от 65 до 250 гривен.

Елочные рождественские веночки – от 30 до 250 гривен, в зависимости от украшения.

Хвойные ветки – в большом ассортименте. Порой они ничуть не хуже елок. Диапазон цен велик – от 30 до 150 гривен.

Подставки под елки металлические – от 25 до 50 гривен, деревянные в виде крестовины – от 50 до 75 гривен, округлые – от 60 до 100 гривен.

Елочный базар на Конной2
Елочный базар на Конной3
Елочный базар на Конной7
Елочный базар на Конной8
Елочный базар на Конной9
Елочный базар на Конной15
Елочный базар на Конной16
Елочный базар на Конной18
Елочный базар на Конной19
Елочный базар на Конной21

Одесситы прицениваются, раздумывают, чаще всего приходят к выводу, «что пока рановато покупать елку, ближе к Новому году подешевеют».

Кстати, как я успела отметить, торг на елочном базаре уместен. Елочку, за которую просили 300 гривен, на моих глазах сторговали за 250.

…Ну а хвойные ароматы с Конной разносятся и на соседние улицы. Ощущаются даже через маску.

Читайте также:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить