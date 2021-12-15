Одесситы снова смогут обменять елки на конфеты (видео)

В Одессе уже начали появляться елочные базары и на следующей неделе их станет еще больше. Кроме того, в городе решили продолжить начатую несколько лет назад и хорошо зарекомендовавшую себя инициативу.
Об этом рассказал в своем еженедельном видеообращении к одесситам заместитель городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман.
Елочных свалок в Одессе не будет?
По словам вице-мэра, все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев.
Поэтому, уверяет Жеман, выйдя 1 января улицы города, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли.
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Одесситы смогут обменять елки на сладости
Также Жеман отметил, что после новогодних торжеств одесситы могут не оставлять использованные деревца возле мусорных контейнеров, а отнести их в специальный пункт и обменять елку на сладости.
При этом вице-мэр заверил, что таких пунктов в городе будет “достаточно много”. А список их локаций в дальнейшем обнародуют на сайте горсовета.
Вы также можете узнать, как проходила постновогодняя акция в Одессе годом ранее:
- Елка в обмен на конфеты: в Одессе началась акция по сбору новогодних деревьев;
- В Одессе приемщик елок обматерил маленьких сладкоежек;
- Как на Черемушках меняют елки на конфеты? (фото).
Фото Марины Анимуцкой
Видео: Думская, 1