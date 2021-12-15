Одесситы снова смогут обменять елки на конфеты (видео)

В Одессе уже начали появляться елочные базары и на следующей неделе их станет еще больше. Кроме того, в городе решили продолжить начатую несколько лет назад и хорошо зарекомендовавшую себя инициативу.

Об этом рассказал в своем еженедельном видеообращении к одесситам заместитель городского головы Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Дмитрий Жеман.

Елочных свалок в Одессе не будет?

По словам вице-мэра, все субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей елками, уже подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории после реализации новогодних деревьев.

Поэтому, уверяет Жеман, выйдя 1 января улицы города, одесситы не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах торговли.

Одесситы смогут обменять елки на сладости

Также Жеман отметил, что после новогодних торжеств одесситы могут не оставлять использованные деревца возле мусорных контейнеров, а отнести их в специальный пункт и обменять елку на сладости.

При этом вице-мэр заверил, что таких пунктов в городе будет “достаточно много”. А список их локаций в дальнейшем обнародуют на сайте горсовета.

Вы также можете узнать, как проходила постновогодняя акция в Одессе годом ранее:

Фото Марины Анимуцкой

Видео: Думская, 1