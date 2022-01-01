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Несмотря на обещания ДТЭК: в Одессе жители частного сектора встречали новый год без света

Несмотря на обещания ДТЭК: в Одессе жители частного сектора встречали новый год без света

Жители нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы остались без электроснабжения под новый год – света в их домах нет уже сутки.
Об этом рассказали жители улицы Полевой.

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По словам местных жителей, проблемы с электричеством начались еще днем 31 декабря.

«Сначала напряжение прыгало от 220 до 150 вольт, а за несколько часов до нового года и вовсе свет пропал. Встречали Новый год без электричества»,

– рассказал местный житель Сергей.

Сегодня утром свет появился, но вскоре напряжение снова упало до 150 вольт. При этом в ДТЭК уверяют, что проблема на местной подстанции и ее устраняют.

«На самом деле со вчерашнего дня там не было ни одного сотрудника ДТЭК»,

– добавил Сергей.

Аналогичная ситуация сложилась на Колхозной и Виноградной улицах.

В другой части Суворовского района, в районе Одесского НПЗ, с 14:00 31 декабря нет света в Третьем переулке нефтяников.

Диспетчер ДТЭК «Одесские электросети» уже сутки заверяет, что проводится устранение обрыва на линии электропередач.

Также стоит отметить, что в частном секторе установлено автономное отопление, которое не может работать без электричества.

В аварийной службе горсовета утверждают, что они не могут выехать в частный сектор, так как там у жильцов прямые договора с ДТЭК.

Ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» пообещали одесситам не отключать в плановом порядке электричество в домах горожан до 10 января 2022 года.

Также в компании заверяли, что аварийные бригады во время праздников продолжат работу «в режиме 24х7, чтобы оперативно возвращать свет в дома в случае аварий или непогоды».

Источник: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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