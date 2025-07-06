30 июня

Премьера спектакля «Очарованный Боккаччо» в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного:

Страницы бессмертного «Декамерона» на сцене одесской Музкомедии;-3

1 июля

Одесская Аркадия в летний день:

Лето в Аркадии

2 июля

На улице Университетской: жизнь продолжается!

Фото дня в Одессе

3 июля

Привоз: а вот уже и арбузики в продаже:

Привоз в начале июлдя: сколько стоят арбузы?

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4 июля

Рекламные новации в одесских кафешках:

Рекламные новации в одесских кафешках

5 июля

На одесских клумбах цветут мальвы:

На одесских клумбах цветут мальвы

6 июля

В такую жару отыскать лужу – уже счастье…

Фото дня в Одессе: голубь и лужа

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