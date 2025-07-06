30 июня
Премьера спектакля «Очарованный Боккаччо» в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного:
1 июля
Одесская Аркадия в летний день:
2 июля
На улице Университетской: жизнь продолжается!
3 июля
Привоз: а вот уже и арбузики в продаже:
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4 июля
Рекламные новации в одесских кафешках:
5 июля
На одесских клумбах цветут мальвы:
6 июля
В такую жару отыскать лужу – уже счастье…
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