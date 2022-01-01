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Главная елка Одессы – на 4-м месте в ТОП-10 самых красивых в Украине (фото)

Главная елка Одессы – на 4-м месте в ТОП-10 самых красивых в Украине (фото)

Главная елка Одессы, которую на этот раз украсили в морском стиле, вошла в десятку рейтинга самых красивых елок Украины и заняла 4-е место.
Новогодний ТОП-10 опубликовало на своей странице в Facebook Государственное агентство развития туризма.

Самые красивые главные елки Украины в 2022 году

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По версии Госагентства, десятка главных новогодних красавиц страны выглядит так:

Киев

В этом году столицу украшает 31-метровая искусственная елка. Она украшена 20 тысячами красных и золотых шаров. Яркая гирлянда общей протяженностью 10 км образует над деревом купол, мерцающий красными, белыми и оранжевыми огоньками. А рядом обустроен самый большой в Европе вертеп.

ТОП-10 елок Украины-2022, Киев

Львов

Во Львове установили живую 17-метровую елку, подаренную городу 85-летним Василием Козленко – эта елка росла у него во дворе 35 лет. Традиционная локация главной елки города Льва – на площади перед Оперным театром. В этом году впервые городские власти власть посоветовалась с художниками, чтобы придерживаться единого стиля при оформлении новогодней красавицы. В результате ее украсили традиционными – рождественскими «пауками» и ромбами, которые издавна использовались на западе Украины.

ТОП-10 елок Украины-2022, Львов

Днепр

Главная елка Днепра – искусственная, высотой 20 метров и, пожалуй, самая дорогая в Украине, ведь на ее установку и украшение из бюджета города потратили 12,5 миллионов гривен. Елку установили на Европейской площади и украсили прозрачными и золотистыми шарами.

ТОП-10 елок Украины-2022, Днепр

Одесса

Этой зимой Думскую площадь Одессы и главную елку города украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. На нее потратили более 2,5 млн грн из общественного бюджета. Верхушку елки украшает большой двенадцатиугольник в виде кристалла, освещающего путь путешественникам.

ТОП-10 елок Украины-2022, Одесса

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Луцк

Главная елка Волыни, пожалуй, самая оригинальная из всех в Украине. Ведь здесь в праздничную иллюминацию традиционно «вписывают» сразу три елки, которые растут рядом. На них в этом году повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд.

ТОП-10 елок Украины-2022, Луцк

Винница

В этом году у 28-метровой винницкой елки новые игрушки и иллюминация. Дерево украсили большими сосульками и большими светящимися 3D-шарами, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов.

ТОП-10 елок Украины-2022, Винница

Ужгород

На нынешние праздники горсовет приобрел новую искусственную 18-метровую елку. Стоимость обновки обошлась городу чуть меньше миллиона гривен. Дерево одето в шарики белого, серебряного и золотого цветов, а также украшено иллюминацией в желто-горячих цветах.

ТОП-10 елок Украины-2022, Ужгород

Херсон

Главная елка города, которую можно считать и главной украинской елкой оккупированного Крымского полуострова, высотой 18 метров. На ней три с половиной километра гирлянд и около полутысячи елочных украшений, 45 из которых – с подсветкой.

ТОП-10 елок Украины-2022, Херсон

Вы также можете узнать: Как открывали главную елку Одессы (фото и видео)

Запорожье

Как почти во всех городах Украины, здесь праздничное дерево искусственное. В этом году 22-метровую елку оформили в европейском стиле, потратив на новые игрушки и гирлянды около 2 млн грн. А иллюминация, которая использовалась в предыдущие годы, теперь украшает другие новогодние локации Запорожья.

ТОП-10 елок Украины-2022, Запорожье

Харьков

Главная новогодняя елка Харькова является одной из самых высоких в Украине – 40 с половиной метров. Она собрана из отдельных деталей и подсвечена светодиодными лампами. Иллюминация на елке работает в дневном и ночном режимах. Всего в ней задействовано 50 тысяч световых элементов, а также анимационные картинки. Искусственное дерево украшают несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, завитки, изображающие морозные узоры и 50 больших шаров.

ТОП-10 елок Украины-2022, Харьков

А какая елка больше нравится вам?

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как менялся облик «первой главной» одесской елки на Думской площади за последние 11 лет.

Еще больше интересного об одесских елках:

Фото Госагентства развития туризма, заглавное фото — Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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