Елочный базар в Одессе: где и чем торгуют у Привоза? (фото)

Где купить живую елку у одесского Привоза? Ответить на этот вопрос не так-то просто. Четко могу обозначить одно: на самом Привозе елки не продаются, а вот вокруг…

Да, на самом знаменитом рынке елки не продаются уже много лет, зато все его окрестности заполнили хвойные красотки. Они выстроились рядами, выложены на землю, где-то даже уложены штабелями, а по ходу еще и сгружаются новые.

– Господи, зачем же столько?! Жалко елочек, не раскупят ведь, – приходится часто слышать в эти предновогодние дни.

Где продают елки у Привоза

В самом деле, судите сами: только в районе Привоза елками торгуют на той части Старопортофранковской, которая делает поворот в районе Привоза – в районе «торговой площади», которую собирались убрать; далее торговля протекает по улице Мечникова и дальше. Это только с одной стороны Привоза.

Бойка торговля живым хвойным товаром располагается и с другой стороны знаменитого рынка, по улице Екатерининской – на тротуаре обновленной ее части и далее.

Сосны, пихта, «обычная наша» ель. Кстати, именно «классической» меньше всего. Елки в основном из Волыни, Одесской области, Западной Украины. Елки сборные, ветки-красотки (порой не хуже целых елок), веночки.

Цены на елки в Одессе

Ценовая политика в таком же богатейшем ассортименте, как и сами елки. То есть, если обобщить, то живую елку сегодня можно приобрести от 50 до 1300 гривен. Есть и дороже, но это уже «эксклюзив» огромных размеров. Цены выше 1200 гривен вообще встречаются редко.

Люди торгуются, и обычно что-то выторговывают.

Новогодние поделки и варенье из шишек

Чем еще характерен елочный базар в районе Привоза, так это привезенными (в основном из Западной Украины) поделками из шишек. Ну а эксклюзивным товаром и «хитом сезона» можно назвать продающееся на елочном рынке (скорее, нескольких рынках) у Привоза варенье из сосновых шишек.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о хвойном ассортименте на елочном базаре в центре города.

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