Ключевые моменты:

На Николаевщине перевернулся автобус «Одесса – Днепр»;

Погибли 3 человека, 11 пассажиров пострадали, среди них двое детей;

Водитель задержан, открыто уголовное производство.

Как сообщили сегодня, 31 августа, в пресс-службе полиции Украины, по предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter сообщением «Одесса – Днепр», двигаясь в направлении города Днепра, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспорт опрокинулся и столкнулся со стационарным постом дежурного по железнодорожному переезду.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. От полученных травм погибли 17-летняя девушка и супруги в возрасте 66 и 70 лет.

Еще 11 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Среди травмированных – двое детей в возрасте 6 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы.

Водителя микроавтобуса задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в июле на трассе Одесса – Рени опрокинулся маршрутный автобус с пассажирами.