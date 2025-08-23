В Маяках сгорели два дома, женщина получила ожоги

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 августа днем в Одесском районе, в селе Маяки, на улице Астрономическая, возникло возгорание двух частных жилых домов и хозяйственной постройки.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м. Во время самостоятельного тушения пожара получила ожоги женщина 1969 года рождения, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники и 17 пожарных.

В то же время одесские телеграм-каналы сообщили накануне, со ссылкой на свидетельства местных жителей, что кроме двух домов, которые сгорели, пострадали еще две усадьбы. А причиной возгорания стало то, что кто-то из местных жителей решил сжечь бытовой мусор.

Но в тот день был сильный ветер, который раздул пламя, в результате чего загорелись дома и теплицы.

Кроме того, спасатели шесть раз выезжали на возгорания сухой травы в разных районах области. К счастью, все эти случаи обошлись без пострадавших.

Ранее мы рассказывали, что в Новых Маяках произошел пожар, который унес жизни двух детей.