Ключевые моменты:

В селе Исаево Березовского района отравились грибами двое детей 4 и 5 лет.

Грибы, похожие на синеножки, были собраны в лесополосе возле села.

Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Березовской больницы.

В области с начала года зафиксировано два случая отравлений грибами.

В Госпродпотребслужбе напомнили правила безопасного сбора и употребления грибов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Сообщение об инциденте поступило от Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Отравление произошло в селе Исаево Березовского района. Грибы, похожие на синеножки, были собраны в лесополосе недалеко от села.

Двое детей – четырех и пяти лет – госпитализированы в инфекционное отделение Березовской городской больницы. Березовское районное управление Госпродпотребслужбы начало санитарно-эпидемиологическое расследование и проводит разъяснительную работу среди населения.

По данным ведомства, с начала 2025 года в Одесской области зарегистрировано два случая отравления грибами. В первом случае трое жителей Березовки пострадали после употребления домашних консервированных грибов, купленных у частного лица на стихийном рынке. Во втором – житель села Новоборисовка Раздельнянского района отравился сушеными мухоморами, приобретенными через Интернет.

Как не отравиться грибами

В Госпродпотребслужбе напоминают: сбор грибов в Украине продолжается почти круглый год, а отравления дикорастущими грибами остаются одними из самых тяжелых пищевых отравлений.

Специалисты советуют покупать только искусственно выращенные грибы – шампиньоны, вешенки и другие – в магазинах или на специализированных рынках, где продукция проходит контроль. Не следует приобретать грибы вдоль дорог, на стихийных рынках и через Интернет.

Также медики не рекомендуют употреблять грибы пожилым людям, беременным, кормящим и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Во время сбора грибов важно не собирать старые, испорченные или слишком молодые грибы, а также те, что растут поблизости дорог и промышленных объектов. Никогда нельзя есть сырые дикорастущие грибы.

Если после употребления грибов появились боль в животе, тошнота, рвота, слабость, головная боль или галлюцинации – нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Кроме того, детям до 12 лет нельзя давать грибы и блюда из них. Родителям рекомендуется объяснить детям, что нельзя трогать дикорастущие грибы без разрешения взрослых, поскольку они могут быть ядовитыми.

