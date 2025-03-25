Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Установлено, что 18 марта пострадавшие в возрасте 63, 56 и 21 года употребляли на дне рождения салат из маринованных грибов и зеленого лука, заправленного растительным маслом. Грибы неустановленного вида были приобретены 16 марта на местном рынке.

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О чем надо помнить, чтобы не отравиться грибами

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует придерживаться основных правил по профилактике отравлений грибами:

не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках;

никогда не собирайте незнакомые грибы, особенно остерегайтесь пластинчатых грибов (пластинки на нижней части шляпки гриба), лучше собирайте трубчатые (шляпка таких грибов снизу напоминает губку);

не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, у которых нечетко выражены морфологические признаки, а также растущие вблизи скоростных трасс промышленных объектов, свалок;

во время засухи грибы лучше не собирать вообще, так как в жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба (потеря воды и накопление токсинов;

внимательно проверьте собранные грибы, прежде чем начинать готовить блюдо или делать заготовки;

не употребляйте сырые грибы, предпочитайте искусственно выращенные шампиньоны, реализуемые в магазинах или на специализированных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

Ни в коем случае нельзя кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Если после потребления грибов чувствуете себя плохо или заметили признаки отравления (боль в животе, тошнота, рвота, слабость, головная боль, галлюцинации) у своих близких, немедленно вызывайте скорую помощь.

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