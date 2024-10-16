В Одесской области дети отравились неизвестными грибами

С началом сезона «тихой охоты» в Одесской области участились случаи отравления грибами. На этой неделе пострадали двое детей, которые самостоятельно приготовили дикорастущие грибы.
Об этом информирует Одесский областной Центр контроля и профилактики болезней.
В Измаильском районе двое 9-летних детей неподалеку от места жительства на поляне собрали и пожарили на костре неизвестные дикорастущие грибы. Через 40 минут после употребления у них началась рвота.
Дети были доставлены в приемное отделение КНП «Ренийская центральная городская больница», с предварительным диагнозом «отравление грибами легкой степени».
На сегодня дети продолжают лечение.
По оперативным данным, в октябре 2024 года от отравления дикорастущими грибами в Одесской области пострадали еще 5 человек, из них — 2 детей. Благодаря оперативной работе медиков все пострадавшие получили необходимую помощи и остались живы.
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Что делать при отравлении грибами
- При наличии симптомов отравления немедленно звоните по телефону 103 или 112. Сообщите: симптомы, причину отравления, что уже делали для помощи пострадавшему.
- Надо промыть пострадавшему желудок: выпить 1-2 литра кипяченой воды (теплой); вызвать рвоту; повторять процедуру 2-3 раза, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.
- Дать пострадавшему сорбенты (активированный уголь) и соблюдать постельный режим.
- Категорично запрещено употреблять алкоголь, любую пищу, в частности, молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм