В Одесской области дети отравились неизвестными грибами

Об этом информирует Одесский областной Центр контроля и профилактики болезней.

В Измаильском районе двое 9-летних детей неподалеку от места жительства на поляне собрали и пожарили на костре неизвестные дикорастущие грибы. Через 40 минут после употребления у них началась рвота.

Дети были доставлены в приемное отделение КНП «Ренийская центральная городская больница», с предварительным диагнозом «отравление грибами легкой степени».

На сегодня дети продолжают лечение.

По оперативным данным, в октябре 2024 года от отравления дикорастущими грибами в Одесской области пострадали еще 5 человек, из них — 2 детей. Благодаря оперативной работе медиков все пострадавшие получили необходимую помощи и остались живы.

Что делать при отравлении грибами