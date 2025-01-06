Кипер рассказал как проходит борьба с российским ТВ, вещающим из Приднестровья

О результатах противодействия вражеской пропаганде на границе Одесской области с Приднестровьем журналистам рассказал глава Одесской области Олег Кипер.

— Эта инициатива была нашим ответом на ситуацию, поскольку все населенные пункты, которые расположены вдоль Приднестровского сегмента, в течение 300-400 км границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, были сильно подвержены российской пропаганде, — говорит руководитель области.

Олег Кипер напомнил, что Приднестровье расположено таким образом, что любой их ретранслятор охватывал территорию Украины на расстояние от 40 до 100 км в зависимости от рельефа.

Россия имеет значительное влияние на этот регион и использует пропаганду к дополнительный вид оружия. Поэтому в Госспецсвязь был направлен запрос о перекрытии этих сигналов, чтобы российская пропаганда не распространялась на нашу территорию.

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Специалисты Госспецсвязи провели исследования расстояний и высоты, установили телекоммуникационные вышки для блокировки ТВ-сигнала и сейчас работают над тем, чтобы полностью перекрыть любые сигналы с той стороны и предоставить наши собственные сигналы.

Также руководитель Одесской ОГА рассказал, как роспропаганда повлияла на жителей юга Одесской области и нашего региона в целом.

— Я думаю, что она и сейчас влияет. Сегодня средства массовой информации являются очень мощным оружием, и Россия использует его максимально. Давайте возьмем Одессу: за более чем 30 лет независимости нам навешивали свои имперские нарративы, и они до сих пор пытаются рассказывать, что Одесса — это русский город, — рассказал Кипер. — В Европе могут даже сказать, что Одесса — русский город. Пропаганда была и есть, и видимо, война является ее финализацией. Они считали, что при заходе войск на территорию Украины 70% украинцев будут встречать их с цветами и флагами, но это не так.

По мнению Олега Кипера, российская агрессия не сняла вопрос влияния вражеской пропаганды на наших людей, поэтому работа над решением проблемы продолжается и сейчас.

— В медийную часть они (россияне, — ред.) вкладывают много средств, средств и человеческих ресурсов, чтобы пропагандировать свои нарративы. Мы видим это каждый день, — подытожил Кипер.

Напомним, «Одесская жизнь» уже более 10 лет освещает проблему российской пропаганды в нашем регионе. Почему и как российское ТВ попадает на экраны жителей Одесской области, читайте в статье: Говорит и показывает Москва: в Одесской области смотрят российскую пропаганду