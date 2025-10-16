Ключевые моменты:

Директор департамента образования Одессы Елена Буйневич сообщила, что последняя неделя октября будет учебной — но без контрольных и домашних заданий.

Цель — использовать время с пользой: Пока в школах есть свет и тепло, важно не терять дни и максимально использовать их для обучения.

Учебный процесс в этот период будет облегчённым — без новых тем, с акцентом на повторение и восполнение пробелов.

Отмена осенних каникул в школах Одессы

Из-за возможных перебоев с электричеством и отоплением зимой, в одесских школах отменили осенние каникулы. Об этом заявила глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По её словам, конец октября — это шанс для учеников наверстать упущенное, пока учебный процесс не нарушен из-за погодных условий или атак на инфраструктуру. Неделя с 28 октября будет посвящена повторению пройденного материала. Домашние задания и контрольные отменены — учеба будет в более мягком формате.

Родители могут не переживать: если ребёнок не сможет посещать школу (например, поедет в лагерь), достаточно сообщить классному руководителю.

Вопрос зимних каникул пока открыт — возможно, их начнут раньше.

«Я не могу сейчас сказать, что будет с зимними каникулами. Но у нас есть ряд обращений по поводу Рождественских праздников, которые приходятся на учебные дни. Поэтому если продолжать зимние, то лучше, по моему мнению, их начать раньше. Выслушаем и ваши мнения», – отметила Елена Буйневич.

