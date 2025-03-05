Российское вещание в Одесской области: что известно?

Об этой проблеме «Одесская жизнь» писала еще 10 лет назад, и вот мы снова здесь. Хотя государство выделило 152 миллиона гривен на борьбу с вражеским сигналом, а в области установили оборудование для его блокировки, ситуация мало изменилась.

Почему же российские каналы все еще доступны? Реально ли это изменить? Чтобы найти ответ, мы пообщались с местными жителями, техническими экспертами и ответственными структурами.

Звоним в Бессарабию: что смотрят местные жители

Журналисты провели анонимный опрос в населенных пунктах. Местные жители рассказали, какие каналы и радиостанции доступны. Выяснилось, что свободно транслируется радио Приднестровья – его слушают в Маяках, Тарутино, Измаиле. А российские телеканалы, такие как ТВ Ру, Россия и ТНТ, доступны почти во всех пограничных селах, в частности, в Бородинской (Высочанское, Лесное, Петровка) и Тарутинской (Петровск Первый, Августовское, Пограничное) громадах.

Вот что говорят местные жители:

Ольга, 33 года: «Я не считаю, что мне нельзя промыть мозги. Врага нужно знать в лицо, потому и смотрю российские каналы»;

«Я не считаю, что мне нельзя промыть мозги. Врага нужно знать в лицо, потому и смотрю российские каналы»; Карина, 17 лет: «Смотрю ТНТ, потому что там интересные шоу – у нас таких нет. Знаю, что канал российский, но шоу – это не политика»;

«Смотрю ТНТ, потому что там интересные шоу – у нас таких нет. Знаю, что канал российский, но шоу – это не политика»; Олег, 42 года: «В авто слушаю то радио, которое ловится. Мне не принципиально, лишь бы музыка нравилась».

Некоторые целенаправленно настраивают «тарелки» на Приднестровье или покупают «контрабандные» пакеты каналов. Часто люди просто хотят интересный контент, таких как Discovery в русском переводе или спортивные трансляции. Однако вместе с развлекательно-образовательными программами и футболом в «праздничном» наборе зрители получают и российскую пропаганду.

Разбираемся, как работает телевещание

Эфирное телевидение. Передается через телебашни и антенны. До 2010 года аналоговое ТВ было самым распространенным в Одесской области, его можно было смотреть прямо с антенны. Но качество сигнала зависело от погоды, каналов было немного, а изображение зачастую «снежило». С 2011 года начался переход на цифровое ТВ (DVB-T2), полностью вытеснившее аналоговое в 2018-2021 годах. Принцип распространения не изменился, но качество улучшилось, стало больше каналов. Для просмотра необходим цифровой тюнер или современный телевизор с поддержкой DVB-T2.

Передается через телебашни и антенны. До 2010 года аналоговое ТВ было самым распространенным в Одесской области, его можно было смотреть прямо с антенны. Но качество сигнала зависело от погоды, каналов было немного, а изображение зачастую «снежило». С 2011 года начался переход на цифровое ТВ (DVB-T2), полностью вытеснившее аналоговое в 2018-2021 годах. Принцип распространения не изменился, но качество улучшилось, стало больше каналов. Для просмотра необходим цифровой тюнер или современный телевизор с поддержкой DVB-T2. Кабельное телевидение работает через провайдеров, прокладывающих кабель к дому. Это дает больше каналов и стабильное качество, но кабельное ТВ почти не развито в деревнях, поскольку провайдерам невыгодно тянуть сеть для нескольких абонентов. В отдаленных районах его заменяют спутниковое ТВ или интернет-ТВ.

работает через провайдеров, прокладывающих кабель к дому. Это дает больше каналов и стабильное качество, но кабельное ТВ почти не развито в деревнях, поскольку провайдерам невыгодно тянуть сеть для нескольких абонентов. В отдаленных районах его заменяют спутниковое ТВ или интернет-ТВ. IPTV и интернет-телевидение (OTT) работают через интернет. IPTV передается через закрытые сети провайдера (например, «Киевстар ТВ», «Megogo TV»), для чего нужен тюнер или Smart TV. OTT – это видеосервисы без привязки к провайдеру (YouTube, Netflix и т.д.), для которых достаточно доступа к интернету. Хотя это и недешево, но в селах IPTV и OTT становятся популярнее, поскольку часто продаются в пакете с интернетом. Контроль контента возможен только на уровне провайдера, но VPN позволяет обходить блокировку, меняя локацию пользователя. Ограничить VPN невозможно даже в странах с жесткой цензурой, таких как Китай и Россия.

работают через интернет. IPTV передается через закрытые сети провайдера (например, «Киевстар ТВ», «Megogo TV»), для чего нужен тюнер или Smart TV. OTT – это видеосервисы без привязки к провайдеру (YouTube, Netflix и т.д.), для которых достаточно доступа к интернету. Хотя это и недешево, но в селах IPTV и OTT становятся популярнее, поскольку часто продаются в пакете с интернетом. Контроль контента возможен только на уровне провайдера, но VPN позволяет обходить блокировку, меняя локацию пользователя. Ограничить VPN невозможно даже в странах с жесткой цензурой, таких как Китай и Россия. Спутниковое телевидение – самое популярное в селах и маленьких городках. Оно не зависит от телебашен или кабелей – сигнал поступает со спутника с орбиты на специальную антенну («тарелку»). Его можно смотреть даже в отдаленных районах без кабельного ТВ или Интернета. Среди плюсов – широкое покрытие, доступ к международным и региональным каналам, высокое качество изображения. Среди минусов – часть каналов открыта, но большинство закодировано, и для их просмотра требуется подписка или карты раскодирования. Самое главное – выборочно заглушить российские каналы невозможно.

Телевещание в Бессарабии: что пошло не так

Разобравшись, какие бывают типы вещания, как они работают и какие минусы есть у каждого, теперь гораздо легче понять некоторые процессы. Чтобы разобраться в технических деталях, мы обратились к Владу Балинскому. Сегодня он – известный общественный деятель, а ранее, с 2011 по 2016 год, был национальным дилером «Viasat Украина» и владельцем сети магазинов «Мир связи». Именно его компания сначала работала с кабельным телевидением, а затем обеспечивала жителей Бессарабии спутниковыми антеннами, устанавливала и обслуживала их.

Переход на цифровое ТВ в Украине: проблемы и последствия

Процесс перехода от аналогового телевидения на цифровое (DVB-T2) был достаточно хаотичным. Сначала планировали стандарт DVB-T, и люди покупали соответствующие тюнеры, но его вещание прекратили, поэтому пришлось заново покупать тюнеры для DVB-T2. Единственным провайдером цифрового эфирного ТВ стал «Зеонбуд». Сначала сигнал был открытым, но впоследствии компания частично закодировала каналы, заставляя пользователей покупать модули доступа за 400 гривен и платить ежемесячную абонплату. Для многих жителей сельской местности это было слишком дорого, что заставило их искать альтернативу.

В 2012-2013 годах Нацсовет и Антимонопольный комитет признали монопольное положение «Зеонбуда» незаконным и заставили компанию открыть каналы. Однако на тот момент спутниковые тарелки уже стали популярнее цифрового вещания.

Спутниковое ТВ: официальное и пиратское

В Украине работают два национальных провайдера «Viasat Украина» и «Экстра ТВ» – они предоставляют платный доступ к десяткам каналов через спутник «Амос-4». Однако есть и бесплатные каналы, которые можно смотреть, настроив «тарелку» на другие спутники. В открытом доступе оставались и российские каналы.

Первоначально доступ к этим каналам был официальным – нужно было покупать карточки доступа. Работали российские спутниковые платформы, в частности «НТВ-Плюс», которые предлагали контент вроде Discovery с российским дубляжом. Но с 2014 года их можно было оформить только на граждан России. Вскоре появились нелегальные «ключи», которые позволяли раскодировать сигнал. Это стоило недорого, поэтому многие люди в Бессарабии начали пользоваться пиратским доступом.

Почему украинцы смотрят в сторону Приднестровья?

Из-за слабого покрытия украинского цифрового вещания во многих селах Бессарабии массово устанавливали спутниковые антенны. Альтернативой стало Приднестровское ТВ, работавшее через компанию «Интерднестрком». Его сигнал легко ловился в украинских селах, а для просмотра 30-40 каналов (в основном российских) достаточно было просто купить антенну.

С 2016 года Приднестровье перешло на цифровое вещание DVB-T2. По словам местных жителей, вдоль всей границы было установлено 80 передатчиков. Их сигнал беспрепятственно принимался в Украине, и многие зрители настраивали тюнеры в его сторону.

Так и произошло, что жители приграничных районов, которых лишили доступа к аналоговому ТВ, впоследствии перешли на спутниковое или приднестровское цифровое вещание.

«Когда мы говорим о влиянии пропаганды на Одесский регион, эти проблемы напрямую связаны с недостаточным со стороны Украины политическим желанием бороться с ситуацией. Соответственно, враг этим спокойно пользуется и заполняет информационные пустоты своей пропагандой», – считает Влад Балинский.

Спрашиваем у ответственных

Редакция спросила у ряда госучреждений, что делается для реального блокирования антиукраинского вещания. Вот какой ответ мы получили из Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В письме отмечено, что Концерн РРТ отвечает за информационную безопасность в эфире и делает все возможное, чтобы ограничить распространение вражеской речи на территории Украины. Для этого они в рамках своей компетенции делают следующее:

обеспечивают доступ населения к украинскому ТВ и радио, а именно, поддерживают цифровые эфирные сети DBV-T2 и FM-радиостанций, чтобы жители приграничных территорий имели доступ к национальному и региональному вещанию;

глушат сигнал вражеского ТВ и радио, для чего установили 12 радиотехнических комплексов для блокирования телеканалов из Приднестровья, доходящих на 15-25 километров в Одесскую область;

перекрывают вражеские FM-волны благодаря четырем комплексам, которые блокируют 30 вражеских радиочастот в приграничных городах, таких как Подольск, Раздельная, Кодыма, Николаевка;

препятствуют приему пропагандистского сигнала благодаря спецоборудованию, которое делает невозможным прием вражеского ТВ и радио на абонентских приемных антеннах (телевизорах, автомобильных FM-приемниках и т.п.).

«Концерн РРТ не может профессионально комментировать меры противодействия получению пропагандистского контента через другие инструменты, как в интернет-среде, через социальные сети, спутниковую связь, мессенджеры, ОТТ-платформы и так далее, поскольку это не соответствует профилю его деятельности», – подытожил вр.и.о. генерального директора Сергей Семерей.

Аналогичные вопросы были направлены в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) и пресс-службы Одесской военной администрации, однако на момент публикации официальных ответов редакция не получила.

Вывод – что же можно с этим сделать?

Люди смотрят то, что доступно. Возможно, если бы качественные украинские каналы были в каждом селе, проблема решилась бы сама собой. А пока блокировка некоторых вражеских сигналов почти невозможна, бороться с ними можно следующим образом:

расширять стабильное покрытие украинских каналов , чтобы людям не приходилось «крутить тарелки» в сторону ПМР в попытках найти для себя что-то интересное;

, чтобы людям не приходилось «крутить тарелки» в сторону ПМР в попытках найти для себя что-то интересное; мониторировать и контролировать провайдеров , чтобы нелегальные кабельные сети не распространяли враждебный контент;

, чтобы нелегальные кабельные сети не распространяли враждебный контент; увеличивать украиноязычный контент , ибо зачем смотреть что-то враждебное, когда есть наше классное?

, ибо зачем смотреть что-то враждебное, когда есть наше классное? И самое главное – самостоятельно фильтруем свое информационное пространство!

Елена КУДРЯШОВА