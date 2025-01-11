О том, что жители приграничных украинских населенных пунктов могут свободно принимать эфирный сигнал российского телевидения и радио, сообщают собственные корреспонденты “Одесской Жизни” и Центра публичных расследований.

Недавно глава Одесской ОВА Олег Кипер выступил с заявлением об установке и успешном тестировании специального оборудования для усиления украинского сигнала с целью нейтрализации трансляций с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

У нас примерно 400 километров общей границы с Приднестровьем, где вражеские передатчики распространяют сигнал на десятки, а иногда и сотни километров вглубь украинской территории. Вместе с Госспецсвязью работаем над прекращением этой информационной экспансии», — подчеркнул Кипер.

Противодействовать вражескому вещанию на границе должна Государственная служба специальной связи и защиты информации, а именно ее подразделение — Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Экспериментальный запуск системы противодействия состоялся летом текущего года.

“Одесская Жизнь” уже в течение десяти лет обращает внимание на проблемы распространения российской дезинформации и пропаганды через передатчики на территории ПМР. Это временно оккупированный Россией регион Молдовы.

В начале марта 2024 года украинское правительство одобрило выделение 152 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на строительство системы блокировки антиукраинского вещания в приграничных регионах.

Финансирование поступило в Госспецсвязь для «внедрения сети нейтрализации антиукраинского телерадиовещания в приграничных зонах Украины с использованием специализированных комплексов блокировки сигналов радиоэлектронного и телевизионного оборудования».