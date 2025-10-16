Ключевые моменты:

Транспорт на перекрестках и спусках будет иметь право доехать до безопасного места.

Светофоры тоже планируют переключать, но техническая реализация под вопросом.

Что известно

Как утверждают источники «Думской» в городских структурах, от Одесской ОГА поступило распоряжение о введении ежедневной минуты молчания в 9:00. Все троллейбусы и трамваи города должны останавливаться на одну минуту, чтобы почтить память погибших защитников.

Транспорт, который находится на перекрестке, спуске или не может остановиться безопасно, будет иметь право доехать до следующего безопасного места. Это, как якобы объяснили в ОВА, должно предотвратить аварийные ситуации.

Планируется временное переключение всех светофоров на красный сигнал в 9:00. Однако техническая реализация этого шага вызывает сомнения: сеть светофоров не является централизованной, и многие устройства работают автономно.

