Ключевые моменты:
- 5 сентября в Одесской области попрощаются со старшими матросами Иваном Кутеповым и Романом Лебедевым, погибшими при атаке на катер ВМС «Симферополь» 28 августа.
- Ранее Одесса простилась с тремя курсантами Института ВМС, которые также погибли в результате этого удара.
24-летний Иван Кутепов из села Руськоивановка Белгород–Днестровского района служил в подразделении радиоэлектронной разведки.
По теме: Россияне ударили по украинскому кораблю «Симферополь» в дельте Дуная на Одесчине
Также сегодня в последний путь проведут старшего матроса Романа Лебедева — машиниста трюмной команды электромеханической боевой части катера.
Ранее в Одессе простились с тремя курсантами Института ВМС — Иваном Бондаренко, Никитой Ластовицким и Александром Поповым, которые также погибли во время вражеского удара по «Симферополю».
Напомним, разведывательный корабль «Симферополь» находился в районе дельты Дуная у Вилкового, когда его поразил российский морской безэкипажный катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно опрокинулось на борт.
Читайте также: Александр Фазлы и Валерий Петков — Болградский район потерял двух защитников.