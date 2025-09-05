Ключевые моменты:

5 сентября в Одесской области попрощаются со старшими матросами Иваном Кутеповым и Романом Лебедевым, погибшими при атаке на катер ВМС «Симферополь» 28 августа.

Ранее Одесса простилась с тремя курсантами Института ВМС, которые также погибли в результате этого удара.

24-летний Иван Кутепов из села Руськоивановка Белгород–Днестровского района служил в подразделении радиоэлектронной разведки.

Также сегодня в последний путь проведут старшего матроса Романа Лебедева — машиниста трюмной команды электромеханической боевой части катера.

Ранее в Одессе простились с тремя курсантами Института ВМС — Иваном Бондаренко, Никитой Ластовицким и Александром Поповым, которые также погибли во время вражеского удара по «Симферополю».

Напомним, разведывательный корабль «Симферополь» находился в районе дельты Дуная у Вилкового, когда его поразил российский морской безэкипажный катер. В результате взрыва образовалась пробоина, и судно опрокинулось на борт.

