Ключевые моменты:

Ночной удар дрона по Черниговской области вызвал пожар, жертв нет.

В Днепропетровской области погиб мужчина, есть пострадавшие; повреждена инфраструктура и газопровод.

Под удары попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады.

Украинские дроны вывели из строя установку CDU-6 на Сызранском НПЗ, переработка нефти остановлена.

Ремонт повреждений может занять около месяца.

Потери российских оккупантов за сутки — 1010 человек, уничтожены танк, ББМ, 25 артсистем, 177 дронов и 107 единиц техники.

Оккупанты атаковали Черниговщину и Днепропетровщину: есть жертвы и пострадавшие

Этой ночью противник нанёс удар по Корюковскому району Черниговской области. В результате попадания беспилотника в гражданский объект возник пожар.

К ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС, а также пожарные местной команды. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, россияне атаковали Днепропетровскую область: погиб мужчина, есть раненые.

В Зеленодольской громаде Криворожья в результате вражеской атаки погиб мужчина. По населённому пункту противник направил FPV-дрон. Повреждён газопровод.

В Никопольском районе пострадали мужчины 23 и 39 лет. Им оказали необходимую помощь.

Удары россиян пришлись по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Повреждена инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие. Загорелся частный дом. Под удар попали линии электропередач и автомобили.

В Самаровском районе обошлось без раненых. Его агрессор атаковал БПЛА. Возник пожар на одном из предприятий.

Также читайте: Убийство на Фонтанской дороге в Одессе: кем был застреленный мужчина.

Украинские дроны полностью остановили крупный НПЗ РФ

Российский Сызранский НПЗ остановил переработку нефти 5 декабря после того, как был повреждён в результате атаки украинского дрона.

Об этом агентству Reuters сообщили источники.

Украина и Россия продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, поскольку мирные переговоры не продвигаются.

Украинские военные в пятницу заявили, что ночью нанесли дальнобойные удары по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Сызрань и по порту Темрюк в Краснодарском крае.

По словам источников, дроны попали в установку первичной переработки нефти CDU-6 — ключевое оборудование завода, которое уже становилось целью дронов в августе и нуждалось в двухнедельном ремонте.

Один из источников отметил, что нынешний ремонт может занять около месяца.

По данным отраслевых источников, в прошлом году переработка нефти на Сызранском заводе была значительно ниже проектной мощности и составила около 90 000 баррелей в сутки, или 4,3 млн метрических тонн.

В прошлом году завод произвёл 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

Минус ещё 1010 оккупантов

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские военные уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.

Также читайте: «Не за территории, а за будущее»: ответ бойцов ВСУ политикам, которые предлагают отдать украинские земли.