Ключевые моменты:

Краткометражка «Удаленные последствия» получила главную премию Европейской киноассоциации Ardélion.

Фильм снимался в Одессе во время воздушной тревоги и взрывов.

Картина рассказывает о людях, переживших потери и травмы войны.

Первый показ состоялся под открытым небом на фронте.

Победа в Ardelion стала для фильма уже седьмой наградой.

«Удаленные последствия» рассказывает о людях, живущих во время войны

Одесская короткометражка «Удаленные последствия» получила высшую премию Европейской киноассоциации Ardélion как лучший короткометражный фильм.

Стоит отметить, что лента снималась в Одессе во время сигналов воздушной тревоги, взрывов и рассказывает о людях, понесших потери и травмы войны.

Добавим, что зритель в кинометражке не увидит боевых сцен и взрывов. Фильм же наполнен глубокой эмоциональной напряженностью и молчаливой болью.

Добавим, что первый показ состоялся под открытым небом на фронте, где военные смотрели ленту с планшета. После мировой премьеры на антивоенном фестивале в Эстонии «Удаленные последствия» было показано в США, Кипре, Германии, Румынии, Италии и Нидерландах.

Кроме того, эта победа стала уже седьмой для фильма. По словам продюсера Натальи Делиевой, когда мир видит правду Украины, страна становится сильнее, а культурные достижения приближают к главной победе.

К слову, режиссером фильма является Екатерина Молококопеева из Килии Одесской области, которая в октябре получила специальную награду Ассоциации польских кинематографистов на Варшавском кинофестивале за фильм «Черный платок».

