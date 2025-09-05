Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в пятницу, 5 сентября, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бахмутская, 1-67/2,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164;
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-25,
  • Жолио-Кюри, 1-25,
  • Ивахненко Петра, 71-79А,
  • Керченская, 8-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 5-30,
  • Луценко Ивана, 1-57,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 1-68Б,
  • Мелитопольская, 1-58б,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в,174;
  • Светлая, 1,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Фишера Иосифа, 29-33, 50, 50/1, 50/3;
  • Чайкова, 1-71.

Работы до 20:00:

  • Шептицкого, 1-93,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • ул. Леси Украинки, 10-18,
  • просп. Князя Владимира Великого, 1а-52.

