Ключевые моменты:
- Часть Одессы в пятницу, 5 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бахмутская, 1-67/2,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164;
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-25,
- Жолио-Кюри, 1-25,
- Ивахненко Петра, 71-79А,
- Керченская, 8-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 5-30,
- Луценко Ивана, 1-57,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 1-68Б,
- Мелитопольская, 1-58б,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в,174;
- Светлая, 1,
- Серогодского, 1-73/корп.1,
- Фишера Иосифа, 29-33, 50, 50/1, 50/3;
- Чайкова, 1-71.
Работы до 20:00:
- Шептицкого, 1-93,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- ул. Леси Украинки, 10-18,
- просп. Князя Владимира Великого, 1а-52.