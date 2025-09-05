Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе и на побережье области 5 сентября будет держаться на уровне +22…+23°С.
- Воздух днем прогреется до +25 — 27°С, а по области — до 30°С
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 5 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 22–23°С. Это комфортный показатель для купания, особенно в жаркий день.
Днем воздух прогреется до 25–27°С, осадков не прогнозируется.
Фото — Анна Баратинская