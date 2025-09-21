Ключевые моменты:

20 сентября 2025 года в селе Подгорное Тарутинской громады открыли Аллею Славы;

Стенды с портретами открывали родные героев, место освятил настоятель храма;

На церемонии присутствовали семьи погибших, представители власти и местные жители.

«Чествование памяти погибших – это меньшее из того, чем мы можем отблагодарить наших защитников за мир в наших домах и защиту. Ведь герои живы, пока жива память о них… 20 сентября 2025 года в селе Подгорное Тарутинской громады торжественно открыта Аллея Славы – символ уважения павшим защитникам, проявление уважения к подвигу Героев», – говорится в сообщении.

На церемонии открытия Аллеи присутствовали члены семей погибших воинов, руководство Бессарабского поселкового совета, представители местных властей и общественности, а также жители и гости села.

Право открыть стенды с портретами было предоставлено родным и близким павших защитников. А настоятель местного храма совершил чин освящения памятного места.

Все присутствующие почтили светлую память погибших воинов минутой молчания и возложением цветов.

На Аллее Славы в Подгорном увековечены имена 10 уроженцев села: Дмитрия Деде, Александра Меркурьева, Эдуарда Лавриненко, Дмитрия Агаева, Григория Денисенко, Виталия Лозничера, Николая Курдогло, Вячеслава Казакова, Петра Герчука и Степана Кара.

