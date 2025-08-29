Ключевые моменты:

На Аллее Героев в Одессе состоялась трогательная церемония в День памяти погибших защитников Украины;

К списку добавлены 82 имени – теперь на Аллее увековечено 552 героя;

На мероприятие пришли представители власти, военные, ветераны, семьи погибших и одесситы;

Родители героев получили материальную помощь, такую же поддержку получат и дети к началу учебного года;

Аллея стала местом силы, символом памяти, единства и благодарности, где живет наследие защитников.

В этом году к именам, уже высеченным на Аллее, добавились еще 82. Это одесситы и те, кто выбрал наш город сердцем, – воины, чьи жизни стали щитом для Украины. Каждая новая табличка – это слезы матерей, гордость потомков и наш общий долг памяти. Сегодня на Аллее насчитывается 552 имени…

Каждый шаг здесь пронизан болью и гордостью. Стенды, словно молчаливые свидетели, выстроились вдоль аллеи – на каждом по две фотографии. С них на нас смотрят молодые и зрелые лица, улыбающиеся и суровые, с взглядами, проникающими в душу.

«Они погибли за Украину», – читаем в начале Аллеи, и эти слова, как нож, пронзают сердце. Каждый стенд открывается торжественным «Вечная слава Героям!», но за этими словами – бесконечная боль. Даже если люди приходят отдохнуть, с радостным смехом и шутками, здесь все затихает. Тишина окутывает аллею, потому что иначе невозможно смотреть в эти глаза, класть цветы у подножия стендов или читать короткие строки биографий, где в нескольких словах уместился целый жизненный путь.

Как сообщала «Одесская жизнь», траурное мероприятие собрало городского голову Одессы, представителей власти, ветеранов, армейцев, семьи погибших и простых одесситов. Все вместе отдали дань уважения несгибаемости и мужеству героев, чьи имена теперь звучат в вечности. Родители погибших получили финансовую поддержку – 10 тысяч гривен, а к Дню знаний такую же сумму получат дети героев, чьи родители погибли или пропали без вести. Это не просто помощь – это знак того, что громада держит их за руку, делясь болью и даря надежды.

Аллея Героев – это не просто место памяти, а сердце большой одесской семьи, что держится вместе. Она стала символом единства, где каждый стенд – это связь между прошлым и будущим. Работа по сбору имен продолжается.

Эта Аллея, открытая в августе прошлого года, уже стала святыней. Пусть она остается местом силы, где каждый, касаясь имен героев, чувствует их присутствие и обещает беречь их наследие.

Фото автора