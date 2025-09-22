Ключевые моменты:

22 сентября Землю накроет магнитная буря «красного уровня» с показателем 5 по К-индексу.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, неблагоприятная геомагнитная обстановка сохранится с вечера воскресенья и будет наиболее выраженной в ночь на понедельник. Уже к полуночи уровень бури составит 4 балла, а к 6:00 утра показатель возрастёт до 5 баллов, что сделает утренние часы самыми тяжёлыми для метеозависимых. Днём активность постепенно снизится и к вечеру стабилизируется на уровне 3 баллов.

Врачи предупреждают, что в этот период возможны головные боли, бессонница, раздражительность, скачки давления и усталость. Медики советуют:

отказаться от излишнего употребления кофеина,

есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;

избегать перегрузок, больше отдыхать,

гулять на свежем воздухе.

В группе риска находятся пожилые люди, гипертоники, пациенты с сердечной недостаточностью и заболеваниями нервной системы. При ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к специалисту.

