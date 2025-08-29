Ключевые моменты:

  • На Аллее Героев установили 82 новые мемориальные таблички, увековечив память тех, кто погиб в борьбе за независимость
  • Родные погибших получили финансовую помощь; дети погибших Героев также получат поддержку до начала учебного года

Как проходила церемония

В траурном мероприятии приняли участие городской голова, представители власти, ветераны, военные, семьи погибших и общественность. Присутствующие отдали дань уважения несокрушимости и мужеству каждого героя, чье имя выведено на Аллее.

Родители погибших защитников получили от города финансовую помощь, а ко Дню знаний аналогичную сумму – 10 тысяч гривен – выплатят детям защитников, подчеркивая заботу общины о каждой семье, которая потеряла родного человека.

Аллея Героев стала не только местом памяти, но и символом единения городской семьи вокруг имен тех, кто ценой собственной жизни защищал свободу Украины. Почитание памяти здесь продолжается: работа по сбору имен защитников и установке новых табличек проходит совместно городским советом и семьями погибших.

