Ключевые моменты:

Погиб житель Ренийской громады Алексей Вячеславович Тяка;

Он погиб 13 сентября 2023 года при выполнении боевого задания вблизи Бахмута;

Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

Как сообщили сегодня в Ренийской городской территориальной громаде, житель громады Алексей Вячеславович Тяка погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области 13 сентября 2023 года.

«Верный военной присяге, он проявил стойкость и мужество, отдав свою жизнь за независимость Украины. Ренийский городской совет и его исполнительный комитет выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память и вечное уважение Герою», – говорится в сообщении громады.

Информация о дате и месте захоронения будет сообщена дополнительно.

