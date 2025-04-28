Аллею расположат в северной части площади вокруг большой клумбы с елкой. Композиция будет состоять из основных элементов — сине-желтых огоньков, стелы и конструкций с фотографиями.

Также на территории установят флагштоки с Государственным Флагом и флагом Измаила, а землю вокруг застелят газонным покровом, устойчивым к вытаптыванию.

Вокруг Аллеи смонтируют шесть светодиодных светильников на металлических опорах, 72 грунтовых светильников и подсветку портретов. Для ухода за зеленой зоной будет подведен трубопровод.

По итогам торгов, проведенных в марте этого года, определен подрядчик для выполнения работ. Победителем стало частное предприятие «Родник», с которым заключили договор на сумму более 12 млн. гривен.

Финансировать работы будут в два этапа: в 2025 году из городского бюджета выделят 6,37 миллиона гривен, а остальные средства заплатят в 2026-м году.

Сейчас на территории будущего мемориала сделали разметку, продолжаются земельные работы.

Завершити роботи планують до 15 грудня 2026 року.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему в селе Знаменка Одесской области подали заявление в полицию на родственников погибших воинов.

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