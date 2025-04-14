10 апреля, после коллективных заявлений и жалоб в Одесскую областную государственную администрацию, на официальной странице Знаменской громады в Facebook появился комментарий.

Там пояснили, что сначала Аллею Героев планировали создать после завершения войны, когда будут известны полные списки погибших и пропавших без вести. Но уже в 2024 году жители громады начали присылать многочисленные обращения о ее создании именно сейчас. После обсуждения на рабочем совещании было решено обустроить Аллею в пределах села Знаменка.

Этот проект не финансировался из местного бюджета. Его реализовали совместными усилиями: фермеры, предприниматели, неравнодушные жители и работники сельсовета, а именно оказали финансовую и организационную помощь. Список Героев формировался на основе обращений семей, которые получали единовременное пособие на погребение согласно программе «Забота», отметили в громаде.

“После открытия Аллеи появились замечания от некоторых семей — относительно расположения, макетов, участия в подготовке. Мы не остались в стороне и сразу провели встречу с инициативной группой”, — говорится в сообщении.

В результате было принято решение:

согласовать все новые макеты портретов с семьями;

перенести портреты на новую, совместно согласованную Аллею;

разработать проект новой Аллеи Героев на согласованной локации.

“Герои, которые не были зарегистрированы на территории общины и были мобилизованы из других ТЦК и СП — их портреты будут расположены на Аллее Герои на новой локации”, — подчеркнули в громаде.

Напомним, причиной конфликта стал вопрос обустройства Аллеи Славы, где чтят память павших воинов. В декабре 2024 года сельсовет установил некачественные баннеры на мемориале. Семьи погибших самостоятельно их заменили, а глава громады обратилась в полицию, заявив о «самовольной замене баннеров неизвестными лицами». Это вызвало значительный общественный резонанс, поскольку «неизвестными лицами» оказались именно родные павших защитников.

Семьи погибших военнослужащих добивались достойного отношения к ним со стороны местных властей и почтения памяти на Аллее Славы всех погибших, похороненных на территории Знаменской громады.