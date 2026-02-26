Ключевые моменты:
- В ночь и утром 26 февраля 2026 в Одессе и районах области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки БпЛА.
- Воздушные силы сообщали о дронах на юге Одесчины, в том числе в районе Курортного; мониторинговые каналы писали о направлении на Аккерман, Затоку и Овидиополь.
- Официальной информации о последствиях нет, но глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что для Одессы угрозы не было.
Сигнал воздушной тревоги ранним утром четверга, 26 февраля, прозвучал в Одесском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах области.
«БпЛА на юге Одесской области (Курортное)», – проинформировали в сегодня в 7:26 Воздушные силы ВСУ.
«Район Аккермана – Затоки – Овидиополя к вам дрон», – пишут мониторинговые Телеграм-каналы.
Предварительно, на данный момент БпЛА не фиксируются и скоро возможен отбой.
Официальная информация о последствиях ночной и утренней атак пока не поступала. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак лишь ограничился кратким сообщением в соцсетях о том, что «ночью звучала воздушная тревога, но обошлось без угрозы для нашего города».
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО:
В 8:01 прозвучал отбой тревоги.
Как пишут мониторинговые каналы, в Белгороде-Днестровском после взрыва виден дым, а в домах месрных жителей пропал свет.
