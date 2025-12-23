Ключевые моменты:

22 декабря в Одессе 79-летняя женщина погибла на железной дороге при попытке перейти пути.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось.

Полиция расследует обстоятельства происшествия и призывает строго соблюдать правила перехода железнодорожных путей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагический инцидент произошел днем, 22 декабря. О случившемся в полицию сообщили диспетчер станции и врачи скорой помощи.

По предварительным данным следственно-оперативной группы, женщина вышла на рельсы в тот момент, когда приближался состав. Машинист поезда, заметив человека на путях, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за огромного веса и инерции состава избежать столкновения не удалось.

Травмы оказались слишком тяжелыми: пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков.

Сейчас правоохранители восстанавливают полную картину случившегося и опрашивают очевидцев. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшее гибель человека).

Полиция Одесской области в очередной раз призывает жителей региона быть предельно внимательными вблизи железной дороги. Помните: поезд невозможно остановить мгновенно. Переходите пути только в разрешенных местах и всегда снимайте наушники или капюшоны, которые могут помешать вовремя услышать сигнал опасности.

Ранее в Одесской области женщина погибла под колесами поезда, когда пыталась вернуть убежавшую козу.