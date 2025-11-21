Ключевые моменты:

Погиб морпех Евгений Стрюк — уроженец Измаила, радиотелефонист взвода огневой поддержки.

Героя похоронят на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Гибель морского пехотинца Евгения Стрюка на фронте

В Измаил поступила трагическая весть: в бою против российских оккупантов погиб морской пехотинец Евгений Стрюк. Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

Евгений родился и вырос в Измаиле, учился в школе №9, затем поступил в местный техникум. После окончания учебы переехал в Черноморск, где работал, развивался и создал семью. Появление дочери стало для него главным счастьем.

Когда Россия начала полномасштабную агрессию, Евгений пошёл защищать то, что любил — свою семью, родной дом и страну. Он служил на тяжёлых участках фронта в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания и оставаясь верным присяге, он погиб, отдав свою жизнь за мир и свободу Украины.

Похоронят Евгения Стрюка на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

