Об этом стало известно из сессии Одесского городского совета.

Ключевые моменты:

Есть готовая проектно-сметная документация и грантовые средства — около 3 млн грн плюс поддержка ПРООН на 140 тысяч долларов.

Депутаты критиковали смету в 37 млн грн и то, что тендеры провели еще весной без разрешения совета.

Детали проекта

Городской совет не дал зеленый свет ремонту на Успенской, 83/85, несмотря на имеющиеся средства: 3 млн грн собственных и 140 тыс. USD от ПРООН. Депутаты отмечают, что сейчас важнее латать выбитые окна и крыши домов, пострадавших от обстрелов, чем тратить миллионы на новое пространство.

Кроме того, их насторожило, что тендер на ремонт провели еще весной без предварительного согласования с советом — уже выбрали подрядчика, но не предоставили никаких подробностей о дальнейших расходах на содержание или освобождение помещений.

В результате, вместо окончательного «да», проект отправили на доработку, чтобы выяснить приоритеты, проверить процедуры и получить подробные ответы по бюджету и эксплуатации хаба.

Читайте также: