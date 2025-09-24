Ключевые моменты:

Сегодня, 24 сентября, Одесский горсовет проголосовал за партнерство с Новой Одессой (Бразилия);

Новая Одесса – пригород Сан-Паулу, основанный выходцами из украинской Одессы в 1905 году;

В этом году бразильский город отмечает 120-летие;

Города вместе отпраздновали День Независимости Украины и День города Одессы.

«В мире существует не менее 22 географических объектов с названием «Одесса». Лидером являются Соединенные Штаты Америки – там насчитывается 5 городов, 10 поселков и 3 округа. В Канаде два поселка и даже озеро. А в Бразилии – пригород мегаполиса Сан-Паулу, который также носит имя нашего города. Сегодня мы рассматриваем вопрос об установлении партнерских отношений именно с бразильской тезкой – городом Новая Одесса», – пояснил городской голова Геннадий Труханов.

История Новой Одессы началась именно в нашем городе: бразильский город основан 24 мая 1905 года министром сельского хозяйства штата Сан-Паулу Карлосом Жозе де Арруда Ботельо после его визита в украинскую Одессу. И первыми жителями Новой Одессы стали переселенцы из нашего города.

В этом году Новая Одесса отмечает 120-летие. При поддержке Посольства Украины в Бразилии началось межмуниципальное сотрудничество. На другой стороне земного шара вместе с Одессой отпраздновали День Независимости Украины и День нашего города – 2 сентября. Одесса также получила приглашение принять участие в ежегодной ярмарке наций. Рядом с Латвией, Италией, Португалией, США, Испанией, Израилем и Японией впервые появится стенд, посвященный Украине. Город уже сотрудничает над его оформлением.

Напомним, в День города 2 сентября 2025 года указатель городов-побратимов Одессы пополнился новыми названиями: Майнц, Гейдельберг (Германия) и Таита-Тавета (Кения).