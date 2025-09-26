Ключевые моменты:

Устав Одессы обновляли три года: эксперты проанализировали старую версию Устава, выявили в ней устаревшие нормы и разработали новую редакцию с учётом актуального законодательства.

Проводились интернет-консультации и сбор предложений от одесситов.

Все замечания были рассмотрены рабочей группой и учтены в финальной версии документа.

Новый Устав устанавливает чёткие правила для работы власти и делает местное самоуправление более прозрачным и подотчётным.

Обновление Устава Одессы: что важно знать

В Одессе завершили работу над новой редакцией Устава территориальной громады — главного документа, по которому живёт город. Он станет прочной основой для дальнейшего развития местного самоуправления, сообщили в пресс-службе мэрии.

Главная цель изменений — привести Устав в соответствие с Конституцией и законами Украины, сделать его более понятным для одесситов и адаптированным к сегодняшним условиям.

Разработка заняла три года и проходила в несколько этапов. Сначала специалисты проанализировали старую версию, выявили устаревшие и неэффективные нормы. Затем был подготовлен черновик нового Устава, обнародован для обсуждения. Одесситы могли отправлять свои предложения и замечания — они обрабатывались и систематизировались рабочей группой.

В новой редакции прописаны:

возможности жителей влиять на решения власти (через общественные слушания, петиции, инициативы);

механизмы отчётности чиновников и депутатов перед громадой;

нормы открытости и прозрачности работы власти;

учёт культурных и исторических особенностей Одессы.

Теперь документ готов к следующему шагу — его представят на рассмотрение Одесского городского совета.

Напомним, Одесский горсовет еще в 2022 году признал, что Устав устарел, а проекты, которые были обнародованы в 2023 и 2024 годах, содержали многочисленные юридические и фактологические ошибки, а также не учитывали обоснованных предложений общественности.

Сейчас на сайте Одесского городского совета идет голосование под петицией об отмене действующего Устава города Одессы. Автор инициативы — общественный активист Сергей Бондаренко утверждает, что разработчики новой редакции Устава «забыли, что Одесса находится в составе Украины, а доработанный вариант от 09.07.2024 года – не учел ряд обоснованных общественных предложений и также во многих местах не соответствовал требованиям действующего законодательства».

