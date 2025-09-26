Ключевые моменты:

Завтра, в субботу, 27 сентября 2025 года, город Измаил отмечает 435-летие со дня основания;

Для жителей и гостей подготовлены торжественная процессия, выставки, спортивные соревнования, благотворительная ярмарка и праздничный концерт;

На следующий день пройдет рекрутинговая кампания с участием оркестра ВМС ВСУ.

В прошлом году все мероприятия, посвященные Дню рождения города, были отменены – Измаил в этот день стал очередной целью атаки беспилотников, в результате которой погибли люди.

Но город живет и остается настоящей крепостью мужества и надежным приютом для тысяч украинских семей.

В этом году праздничные мероприятия будут проходить несколько дней.

В День города, 27 сентября, жителей Измаила и гостей ждет расширенная программа.

После общенациональной минуты молчания на площади Победы состоится митинг и торжественная процессия с Государственным флагом Украины и флагом города.

Далее на разных локациях будут представлены выставки и спортивные соревнования:

выставка «Бессарабский вернисаж» откроется в Театральном сквере;

в картинной галерее откроется традиционная региональная выставка художников Придунавья «Буджакская палитра», а также выставка «Художественные паруса Черноморска» (под руководством народного художника Украины Анатолия Горбенко), художественный проект «На родной земле» члена НСХУ Николая Резниченко (г. Одесса);

открытие чемпионата города Измаил по вольной борьбе – соревнования будут длиться несколько дней;

традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень».

Праздник завершится концертом «Измаил – это Украина» на площади возле Диорамы.

В течение дня у Дворца культуры традиционно пройдет благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести сладости, напитки, сувениры и украшения ручной работы местных мастеров. Собранные средства пойдут на помощь защитникам ВСУ.

На следующий день, в воскресенье, 28 сентября, состоится информационная рекрутинговая кампания с участием оркестра Военно-Морских Сил ВСУ.

О том, как прошло празднование, мы расскажем в следующих публикациях.