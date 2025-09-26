Ключевые моменты

В конце декабря 2024 года Кеосаян был госпитализирован и уже в январе 2025 года перенёс клиническую смерть. С тех пор он находился в коме и так и не вышел из бессознательного состояния.

Маргарита Симоньян в своём Telegram написала, что «ночью Тигран ушёл к Творцу», попросив не беспокоить семью.

Тигран Кеосаян был активным участником кремлёвской пропаганды, писал сценарии и снимал фильмы, создавал антиукраинские телепередачи, делал публичные заявления, отрицал легитимность украинского правительства и её территориальную целостность.

Кеосаян впал в кому после тяжёлого состояния в конце декабря 2024 года, а уже в январе пережил клиническую смерть. Его супруга сообщала, что у него были хронические проблемы с сердцем, а ранее он перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. После этого он так и не пришёл в сознание, и его смерть стала ожидаемым итогом длительной болезни.

Симоньян в своём сообщении написала: «Сегодня ночью Тигран ушёл к Творцу» и попросила поклонников не звонить семье в этот момент.

Тигран Кеосаян был не просто мужем влиятельной пропагандистки — он стал символом кремлёвской пропаганды: снимал фильмы, вёл телепередачи (в том числе сатирические), активно комментировал политические события и участвовал в формировании информационного пространства, обслуживавшего агрессивную политику Кремля по отношению к Украине.

Высказывания Кеосаяна об Украине и его роль в информационной войне

Кеосаян регулярно высказывал украинофобские тезисы и активно участвовал в информационном давлении на Украину:

Он отрицал легитимность украинской власти, называя её марионеточной или «незаконной».

Утверждал, что Донбасс никогда не был частью Украины, либо говорил о «особом статусе» этих регионов.

Говорил, что «Крым всегда был российским», ссылаясь на исторические и культурные основания, которыми часто оправдывалась аннексия.

Эти высказывания стали основой его медиа-деятельности как пропагандиста и символом информационной войны, которую Россия ведёт против Украины.

Из-за своей роли в распространении антиукраинской пропаганды Кеосаян попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его смерть уже вызвала обсуждения в медийных и политических кругах — как символ падения одного из рупоров кремлёвской информационной машины.

