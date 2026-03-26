Ключевые моменты:

Одесский зоопарк договорился о сотрудничестве с известным производителем сладостей из Молдовы – компанией Bucuria.

Молдавская сторона выделит средства на улучшение условий содержания животных и развитие территории зоопарка.

Депутат горсовета Анастасия Большедворова подчеркнула, что это партнерство поможет защитить уникальную зеленую зону от застройки.

О достигнутых договоренностях сообщила депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.

«Договорились о международном сотрудничестве с молдовской компанией, которая выпускает легендарные конфеты, Bucuria. Часть своей прибыли они дадут на вольеры для животных», – пояснила депутат.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, компания производит конфеты «Мишка на севере», и 10% от продаж этих конфет будут переводить на благотворительный счет зоопарка с тем, чтобы расширить вольеры для медведей, обитающих в Одесском зоопарке.

«Да, это вам не с плакатиками стоять возле мэрии и говорить, что ты переживаешь за животных и при этом ничего не делать… А то все застроить и застроить. Не дадим уничтожить наш зоопарк!», – добавила Анастасия Большедворова.

Также напомним, что в субботу, 28 марта, в Одесском зоопарке состоится очередной субботник, на который организаторы приглашают всех желающих (необходима предварительная регистрация). Первая такая акция, состоявшаяся 21 марта, собрала около полусотни неравнодушных горожан.

