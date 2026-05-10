Ключевые моменты:

Депутат Фонтанского сельсовета Мария Слепченко задекларировала Tesla Model 3 в 2024 году за 100 тыс. грн, что в 10 раз ниже рыночной стоимости.

В 2024 году семья также приобрела Audi SQ5 по цене ниже рыночной почти вдвое.

Официальные доходы супругов не объясняют происхождение средств на дорогие автомобили.

Слепченко также инициировала выделение 1,7 млн ​​грн на Toyota Camry для руководства Одесского облсовета.

Подарок или схема?

Депутат Фонтанского сельского совета Мария Слепченко задекларировала автомобиль Tesla Model 3 2024 года выпуска. Однако удивила стоимость автомобиля: 100 тысяч гривен. Согласно декларации, автомобиль находится в общей собственности самой депутата и ее мужа Виталия Бадюлы.

Добавим, что на рынке аналогичные Tesla Model 3 даже с пробегом стоят гораздо дороже – обычно от 1,2 до 1,5 миллиона гривен. Правда, это уже не первый случай, когда в декларации семьи фигурируют автомобили с необычно низкой стоимостью. К примеру, в предыдущем году супруги приобрели Audi SQ5 в 2018 году за 700 тысяч гривен, хотя рыночная цена такого авто колеблется в пределах 1,3–1,5 миллиона гривен.

Также интересно смотрятся доходы супругов. За 2024 год мужчина депутата задекларировал доход более 636 тысяч гривен, тогда как сама Мария Слепченко заработала менее 140 тысяч. В 2025 году их доходы существенно не изменились, однако депутат получила еще 100 тысяч гривен в виде подарка или наследства от родственника.

В то же время известно, что родственник ее мужа летом 2024 получил материальную помощь для малообеспеченных в размере 20 тысяч гривен. Соответствующий документ подписал глава Одесского облсовета Григорий Диденко, который, как и Слепченко, представляет партию «Слуга народа».

Кстати, именно Мария Слепченко инициировала бюджетную поправку, после которой Фонтанский сельсовет направил 1,7 миллиона гривен на приобретение Toyota Camry Prestige в максимальной комплектации для руководства Одесского областного совета.

Напомним, Маяковского сельского голову Виктора Дьяченко взяли под стражу по делу о возможной растрате бюджетных средств и земельных махинациях. Суд отправил его в СИЗО почти на два месяца, но определил залог более 1 млн. грн. как альтернативу. Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и присвоение имущества в особо крупных размерах.

Источник: “Думская”