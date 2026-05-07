Ключевые моменты:

В Приднестровье фиксируют перемещение вооружения со складов российских войск, в том числе со складов в Колбасне.

Часть боеприпасов (стрелковое оружие и авиабомбы) уже могли вывезти в направлении Тирасполя.

Активисты сообщают о распределении оружия по разным локациям в регионе.

Предполагается, что боеприпасы могут использоваться для диверсий или минирования критической инфраструктуры.

Украинские силы обороны усиливают оборону на границе и отрабатывают сценарии возможного обострения.

Со складов исчезают боеприпасы

По информации молдавских СМИ, со складов в Колбасне на территории Приднестровья осуществляется вывоз боеприпасов: стрелковое оружие и авиационные бомбы. Кстати, часть грузов уже транспортировали в направлении Тирасполя.

Активист из Приднестровья Геннадий Чорба заявил, что из составов оперативной группы российских войск перемещают разные виды вооружения и боеприпасов. По его словам, часть стрелкового оружия уже распределили по разным локациям в регионе.

Черба считает, что такие боеприпасы могут использоваться для масштабных подрывов и разрушения инфраструктурных объектов. По его мнению, часть этого вооружения применима для минирования Молдавской ГРЭС. Он подчеркивает стратегическое значение станции, обеспечивающей электроэнергией регион. По его мнению, Россия может стремиться либо сохранить контроль над объектом, либо уничтожить его при потере влияния.

Добавим, что бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя заявил, что у власти страны фактически нет контроля над складами в Колбасне. Ведь доступ к ним контролируют русские военные. Россия еще в 1999 году обязывалась вывести свои силы из региона. Отдельно Фленкя обратил внимание на неопределенное происхождение боеприпасов у приднестровских формирований, которые, по его словам, не осуществляют официальные закупки, но регулярно проводят обучение.

Что касается украинских военных, то они оценивают риск провокаций по этому направлению как сохраненный, однако признаков подготовки к прямому наступлению пока не фиксируется. Силы обороны контролируют ситуацию на границе и усугубляют оборонные позиции с учетом возможных сценариев развития событий.

В частности, по словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, подобные сообщения часто носят информационно-психологический характер. Таким образом, в условиях отсутствия успехов на фронте противник может прибегать к созданию дополнительного напряжения через информационные или демонстрационные действия. В то же время, украинские силы, по его словам, держат ситуацию под контролем и готовы реагировать на любые угрозы. Кроме того, на границе с Приднестровьем создается многоуровневая система фортификаций. Усиливается проверка боевой готовности подразделений и инфраструктуры и отрабатываются сценарии возможной эскалации и эвакуации.

Источник: Новини.LIVE