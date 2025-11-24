Ключевые моменты:

Александр Лукашенко выразил уверенность, что «тягомотина» в Украине завершится в ближайшее время, после чего Беларусь и Россия сосредоточатся на внутренних делах.

Заявление прозвучало на фоне недавнего представления 28-пунктового мирного плана по урегулированию войны, разработанного администрацией Дональда Трампа.

Детали

Об этом сообщает провластный телеграм-канал «Пул первого«, ссылаясь на встречу Лукашенко с губернатором Ярославской области РФ Михаилом Евреевым.

О войне в Украине Лукашенко упомянул вскользь, комментируя планы по углублению сотрудничества, в частности, строительство высокоскоростной магистрали.

В прямой речи Лукашенко отметил: «Скоро договорились с президентом Путиным… постараемся построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами».

Это заявление прозвучало после того, как администрация Трампа представила мирный план из 28 пунктов по урегулированию войны. По данным Bloomberg, план разрабатывался при участии спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева.

Читайте также: