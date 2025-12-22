Ключевые моменты:

Заявление Романа Доника об уязвимости обороны юга Одесщины.

Неэффективность МВГ и пулеметы без тепловизоров.

Комплексная проблема: нехватка политической воли ОВА.

Почему через три года не построили альтернативный мост.

Почему мобильные огневые группы в Одесской области неэффективны

Роман Доник, руководитель учебно-инструкторской группы 151 учебного центра и известный волонтер отметил, что во время недавней вечерней атаки «шахедов» вблизи моста в Маяках открылась печальная реальность. По его словам, работа мобильных огневых групп (МВГ) выглядела хаотичной. Кроме того, большинство этих групп — не ВСУ, а подразделения МВД. То есть, Нацгвардия или пограничники и им сверху дали задание «сделать что-то», и они выполнили, как смогли.

«Подавляющее большинство пулеметов не оборудованы тепловизионными прицелами. В ВСУ с этим вопросом лучше. Хотя и используются прицелы часто не совсем подходящие. Например, некорректно работающие в тумане или при высокой влажности . Но они хоть что-нибудь видят. Хоть какую тепловую сигнатуру», — подчеркнул Роман Доник.

Соответственно без тепловизионных прицелов стрельба идет «на звук» или акустически, и это одна из причин неэффективности.

Эксперт также отметил, что на юге Одесщины проблема комплексная, и вина не только на военных, но и на нехватке политической воли и ОВА. Ведь огромные очереди на обучение МВГ: от спецсвязи до транспортных подразделений, даже пограничников с востока. Однако сейчас негде размещать и обучать людей — не хватает помещений. По словам руководителя учебно-инструкторской группы 151 учебного центра, Одесская ОВА отказала в помощи с объектами для проживания, прислав формальную отписку. В результате инструкторы не могут помочь Одесщине: ресурсы заняты пехотной подготовкой и факультативами для ППК «Юг».

Что касается моста в Маяках, то, по мнению Доника, это еще один провал ОВА. Ведь после уничтожения моста в Затоке 2022 году (и последующих ударов) весь трафик пошел через один проход. И РФ отлично знали об этом. Через три года можно было построить три моста или укрепить в Маяках: обварить арматурными «мангалами» для детонации БЖД в 3-5 м от полотна, заготовить сварные «заплаты» для ремонта.

